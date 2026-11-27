Pintadas contra Avia Veira en una calle de A Coruña

La portavoz municipal del BNG en A Coruña, Avia Veira, ha sido objeto de pintadas que han aparecido en, por lo menos, dos puntos de la ciudad, Se la tacha de "ladrona" y al Bloque, de "corruptos". El grafiti está firmado como 'Vox'.

La aludida ha publicado el suceso en las redes sociales, y se lo ha tomado con retranca: "Tranqui, guapis! Estades moi nerviosos polo medre do BNG e máis que se vos ides poñer o 29 co resultado historico que imos ter!" y acababa animándoles, con el mismo tono irónico.

Hay que tener en cuenta que Vox y BNG se disputan un escaño por la provincia de A Coruña, aunque los pronósticos no favorecen a la formación que encabeza Santiago Abascal.

Al respecto de otra pintada, adjuntaba una fotografía junto con unas risas. Los comentarios comentaban en el mismo tono jocoso un error en el grafiti, puesto que ponía "Avia Neira" en vez de "Veira".

Miguel Lorenzo, candidato a la Alcaldía del PP y portavoz municipal, expresó "toda nuestra solidaridad con Avia Veira y nuestra más firme condena a estos hechos que no tienen cabida en democracia. Las ideas se defienden con propuestas y con votos, no con amenazas e insultos".