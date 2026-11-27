Varias personas pasean por plaza de Lugo en busca de descuentos Patricia G. Fraga

El Black Friday se hace notar en A Coruña. La ciudad vive este viernes una intensa jornada comercial, con numerosos vecinos recorriendo las principales zonas de tiendas para aprovechar las ofertas y descuentos de esta campaña. Uno de los puntos donde más se percibe el movimiento es la plaza de Lugo, que presenta una notable afluencia de compradores.

El ambiente comercial se deja sentir desde las primeras horas del día, con ciudadanos entrando y saliendo de los establecimientos y aprovechando las promociones para buscar productos a precios más económicos. La moda, los complementos, la tecnología y los regalos figuran entre los artículos más buscados durante esta jornada.

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La plaza de Lugo, uno de los principales referentes comerciales de la ciudad, vuelve a convertirse en un punto de encuentro para quienes han decidido aprovechar el Black Friday para realizar sus compras.

La jornada de descuentos llega, además, en un momento clave para el comercio, a las puertas de diciembre y del inicio de la campaña navideña. Muchos consumidores aprovechan estas ofertas para adelantar la compra de regalos y evitar las aglomeraciones de las semanas previas a las fiestas.

El Black Friday se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario comercial y supone también una oportunidad para los establecimientos locales, que buscan atraer clientes en una campaña especialmente importante para sus ventas.