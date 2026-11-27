Ambulancia del 061-Urxencias Sanitarias de Galicia.

Los servicios de emergencia aseguran que pasa más a menudo de lo que se pueda pensar: esta tarde, pasada la una, un hombre de 87 años que caminaba por la acera de la avenida del Ejército a la altura del número ocho se desplomó y falleció.

Como ocurrió en todos los casos, la Policía fue la primera en presentarse en el lugar de los hechos y le aplicó el RCP (Reanimación Cardiopulmonar) a la víctima sin que esta reaccionara.

Enseguida llegó el 061, pero Urgencias Médicas no pudo hacer nada por salvar su vida. La Policía Nacional acordonó la zona a la espera de que se retirara el cuerpo.

Se trata del tercer caso en 24 horas, después de que en la jornada de ayer fallecieran dos hombres más, de unos 70 y unos 90 años, respectivamente, en el transcurso de la mañana.