Avión de Volotea saliendo del aeropuerto de Alvedro Javier Alborés

Viajar desde A Coruña por menos de un euro. Esa es la propuesta de Volotea, que ofrece billetes desde el aeropuerto de Alvedro a cinco destinos nacionales por solo 0,99 euros. La promoción, difundida a través de las redes sociales del Aeropuerto de A Coruña, está dirigida a quienes consigan hacerse con una de las plazas más económicas.

Bilbao, Alicante, Valencia, Málaga y Sevilla son las ciudades incluidas en esta oferta, que permite buscar vuelos a precios especialmente bajos desde la terminal coruñesa. Eso sí, conseguir uno de estos billetes dependerá de la disponibilidad, ya que las plazas promocionales se renuevan cada pocos minutos.

Cinco destinos directos desde Alvedro

La promoción coincide con la puesta en marcha de cinco nuevas rutas de Volotea desde el aeropuerto coruñés, una ampliación de la conectividad de Alvedro que permite sumar conexiones directas con Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante.

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Las nuevas rutas se incorporan a la programación de la compañía durante todo el año y supondrán más de 185.000 plazas en su primer ejercicio, reforzando las opciones de viaje desde A Coruña.

Los billetes promocionales pueden consultarse a través de la página web de Volotea. La compañía recomienda buscar las plazas disponibles cuanto antes, ya que las tarifas más económicas están sujetas a disponibilidad y pueden desaparecer rápidamente.