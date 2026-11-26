Incendio en La Urbana

Un incendio en la plaza José Sellier, poco antes de las 23.00 horas, provocó un gran susto entre quienes apuraban las terrazas en la noche del miércoles. La Urbana, punto de encuentro favorito de muchos, sufrió un cortocircuito en su cableado exterior, lo que provocó una gran humareda.

No hubo que lamentar daños personales y los Bomberos consiguieron sofocar las llamas en cuestión de minutos. Algunos vecinos de la zona, de hecho, afirman que no se enteraron. “Solo salí a la calle cuando escuché las sirenas”, afirma Bianca, residente a escasos metros del local. Los Bomberos continuaron enfriando la zona durante los instantes posteriores.

Incendio en La Urbana