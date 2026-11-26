Corrida en la plaza de toros coruñesa en 1896 Colección Rubén Ventureira

Aunque en un periódico coruñés se pudo leer a finales del XIX que “La Coruña no tiene sangre torera”, lo cierto es que la inutilización del Coliseum como plaza de toros pone fin a una tradición taurina que cuenta con cerca de cinco siglos. Plazas provisionales, tres fijas y una multiusos recibieron en la ciudad desde 1554 a los toreros más destacados de sus épocas, que obtuvieron triunfos resonantes. Ilustres espectadores como el político Emilio Castelar, los escritores Emilia Pardo Bazán, Wenceslao Fernández Flórez o Ernest Hemingway, pintores como Picasso o el cantante de los New York Dolls, David Johansen, asistieron a estos espectáculos. A todo ello pone fin la eliminación de los corrales y los chiqueros del Coliseum, que fue aprobada ayer por la junta de gobierno local.

Corridas en los siglos XVI y XVII. En el muy documentado libro ‘La Coruña, España y los toros’ (2022), de Carlos Fernández Barallobre, se repasa la historia taurina local desde sus inicios hasta el derribo de la antigua plaza, la que se levantaba en donde hoy está el garaje Madrid y su entorno. Este volumen será nuestra guía durante ese período. La primera noticia sobre toros en la ciudad data de 1554: el 24 de junio se lidian seis astados con motivo del San Juan en la Plaza de la Harina (hoy de Azcárraga). El 11 de mayo de 1556 se corren tres toros. Y en 1690, con motivo de la visita de Mariana de Neoburgo, esposa del rey Carlos II, se organizan dos corridas en su honor.

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1850: la plaza del Corralón de Zalaeta. Es en 1850 cuando A Coruña pasa a contar con una plaza estable, gracias a la iniciativa del alcalde Juan Flórez. El recinto está situado en el llamado Corralón de Zalaeta (donde actualmente se levanta una escuela infantil de Afundación). Es de madera y tiene capacidad para 8.000 personas. Se inaugura el 10 de julio, con la presencia de la gran figura taurina del momento, El Paquiro, al que hoy día evoca Morante de la Puebla. En un bando de la época se recuerda la prohibición de tirar al ruedo ”naranjas, repollos, piedras o palos”. Este recinto se cierra en 1853 para dejar espacio para la Fábrica de Gas.

1876: toros en el Campo de Marte. El 8 de julio de 1876, con un mano a mano entre Lagartijo (que estará en las cuatro ferias celebradas en este coso) y Cara Ancha, se inaugura la segunda plaza fija de la ciudad, sita en el Campo de Marte o Campo Volante. Es también de madera y tiene más capacidad que la anterior. Concluida la feria el 2 de agosto de 1879, el gobierno local decide cerrarla y derribarla debido al mal estado de la estructura.

Cartel de la inauguración de la plaza del Campo de Marte COLECCIÓN CARLOS FERNÁNDEZ BARALLOBRE

1886: la plaza de Ciórraga. El arquitecto de gran parte de las galerías de La Marina, Juan de Ciórraga, es también el de la plaza situada en lo que hoy es el garaje Madrid. Imposible condensar su historia en unas pocas líneas de periódico. Solo decir que ocupaba más de 15.400 metros cuadrados, tenía capacidad para 10.000 espectadores y que en ella triunfaron desde Frascuelo a Manuel Benítez ‘El Cordobés’, pasando por Lagartijo, Guerrita Pepe-Hillo, Bombita, Marcial Lalanda, Rafael ‘El Gallo’, Joselito ‘El Gallo’, Ignacio Sánchez Mejías, Domingo Ortega, Belmonte, Manolete, los Bievenida, Antonio Ordóñez, Paco Camino, el Viti, Litri padre, Aparicio padre, Antoñete o Palomo Linares, entre muchos otros. Entre los hechos históricos que albergó, cabe destacar la alternativa del único torero gallego de la historia, Celita, en 1912; la cogida mortal del novillero Andrés Gallego en 1916; la muerte de un espectador atravesado por un estoque en 1934; el fallecimiento del banderillero Dientes en 1935; o la alternativa de Luis Miguel Dominguín en 1944. Sus más destacados espectadores, Picasso y Hemingway.

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1991: vuelven los toros, a la ciudad, al Coliseum. Tras 24 años sin recinto taurino, el alcalde socialista Francisco Vázquez plantea un multiusos que se emplee para los toros y otros espectáculos. Resulta un éxito espectacular, en todos los aspectos: grandes corridas y enormes conciertos se han vivido desde entonces. Los astados vuelven el 12 de agosto 1991, con una terna formada por Esplá, Victor Mendes y Morenito de Maracay, quien corta la primera oreja en la nueva y polivalente instalación. Prácticamente todos los grandes toreros de los noventa y las primeras décadas del siglo XX pisan el nuevo albero coruñés, pero uno se convertirá en el favorito de la mayoría, el colombiano César Rincón, que contará hasta con peña propia (Os Lacós) y llegará a ser pregonero de las fiestas de María Pita. Toreros de leyenda como Curro Romero (el único que lidió en la vieja plaza y lo hace también en el Coliseum) o José Tomás también pisan el albero de Lavedra. Entre los momentos más sangrientos, destaca una cornada en el escroto a un jovencísimo Jesulín de Ubrique. En los 90 hay dos tardes inolvidables, en la que todos los diestros salen a hombros: 7 de agosto de 1993 (Espartaco, Cesár Rincón y Enrique Ponce) y 5 de agosto de 1994 (Emilio Muñoz, Ortega Cano y Manolo Sánchez; el primero corta un rabo). Ya en el siglo XXI, es reseñable la presencia en el coso coruñés de Iván Fandiño, diestro vasco de origen gallego que falleció en Francia en 2017 tras una cogida.

2015: la eliminación. El gobierno de Xulio Ferreiro (Marea Atlántica) elimina “as touradas” en 2015 e Inés Rey mantiene esa misma posición hasta 2026, en que va un paso más allá y decide inhabilitar el Coliseum para espectáculos taurinos.

Alternativa de Celita en A Coruña en 1912 Colección Rubén Ventureira