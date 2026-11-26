Un Coliseum sin toros: el fin a casi cinco siglos de tradición
En A Coruña hubo cuatro grandes plazas desde 1850, recintos en los que lidiaron los mejores toreros de la historia
Aunque en un periódico coruñés se pudo leer a finales del XIX que “La Coruña no tiene sangre torera”, lo cierto es que la inutilización del Coliseum como plaza de toros pone fin a una tradición taurina que cuenta con cerca de cinco siglos. Plazas provisionales, tres fijas y una multiusos recibieron en la ciudad desde 1554 a los toreros más destacados de sus épocas, que obtuvieron triunfos resonantes. Ilustres espectadores como el político Emilio Castelar, los escritores Emilia Pardo Bazán, Wenceslao Fernández Flórez o Ernest Hemingway, pintores como Picasso o el cantante de los New York Dolls, David Johansen, asistieron a estos espectáculos. A todo ello pone fin la eliminación de los corrales y los chiqueros del Coliseum, que fue aprobada ayer por la junta de gobierno local.
Corridas en los siglos XVI y XVII. En el muy documentado libro ‘La Coruña, España y los toros’ (2022), de Carlos Fernández Barallobre, se repasa la historia taurina local desde sus inicios hasta el derribo de la antigua plaza, la que se levantaba en donde hoy está el garaje Madrid y su entorno. Este volumen será nuestra guía durante ese período. La primera noticia sobre toros en la ciudad data de 1554: el 24 de junio se lidian seis astados con motivo del San Juan en la Plaza de la Harina (hoy de Azcárraga). El 11 de mayo de 1556 se corren tres toros. Y en 1690, con motivo de la visita de Mariana de Neoburgo, esposa del rey Carlos II, se organizan dos corridas en su honor.
1850: la plaza del Corralón de Zalaeta. Es en 1850 cuando A Coruña pasa a contar con una plaza estable, gracias a la iniciativa del alcalde Juan Flórez. El recinto está situado en el llamado Corralón de Zalaeta (donde actualmente se levanta una escuela infantil de Afundación). Es de madera y tiene capacidad para 8.000 personas. Se inaugura el 10 de julio, con la presencia de la gran figura taurina del momento, El Paquiro, al que hoy día evoca Morante de la Puebla. En un bando de la época se recuerda la prohibición de tirar al ruedo ”naranjas, repollos, piedras o palos”. Este recinto se cierra en 1853 para dejar espacio para la Fábrica de Gas.
1876: toros en el Campo de Marte. El 8 de julio de 1876, con un mano a mano entre Lagartijo (que estará en las cuatro ferias celebradas en este coso) y Cara Ancha, se inaugura la segunda plaza fija de la ciudad, sita en el Campo de Marte o Campo Volante. Es también de madera y tiene más capacidad que la anterior. Concluida la feria el 2 de agosto de 1879, el gobierno local decide cerrarla y derribarla debido al mal estado de la estructura.
1886: la plaza de Ciórraga. El arquitecto de gran parte de las galerías de La Marina, Juan de Ciórraga, es también el de la plaza situada en lo que hoy es el garaje Madrid. Imposible condensar su historia en unas pocas líneas de periódico. Solo decir que ocupaba más de 15.400 metros cuadrados, tenía capacidad para 10.000 espectadores y que en ella triunfaron desde Frascuelo a Manuel Benítez ‘El Cordobés’, pasando por Lagartijo, Guerrita Pepe-Hillo, Bombita, Marcial Lalanda, Rafael ‘El Gallo’, Joselito ‘El Gallo’, Ignacio Sánchez Mejías, Domingo Ortega, Belmonte, Manolete, los Bievenida, Antonio Ordóñez, Paco Camino, el Viti, Litri padre, Aparicio padre, Antoñete o Palomo Linares, entre muchos otros. Entre los hechos históricos que albergó, cabe destacar la alternativa del único torero gallego de la historia, Celita, en 1912; la cogida mortal del novillero Andrés Gallego en 1916; la muerte de un espectador atravesado por un estoque en 1934; el fallecimiento del banderillero Dientes en 1935; o la alternativa de Luis Miguel Dominguín en 1944. Sus más destacados espectadores, Picasso y Hemingway.
1991: vuelven los toros, a la ciudad, al Coliseum. Tras 24 años sin recinto taurino, el alcalde socialista Francisco Vázquez plantea un multiusos que se emplee para los toros y otros espectáculos. Resulta un éxito espectacular, en todos los aspectos: grandes corridas y enormes conciertos se han vivido desde entonces. Los astados vuelven el 12 de agosto 1991, con una terna formada por Esplá, Victor Mendes y Morenito de Maracay, quien corta la primera oreja en la nueva y polivalente instalación. Prácticamente todos los grandes toreros de los noventa y las primeras décadas del siglo XX pisan el nuevo albero coruñés, pero uno se convertirá en el favorito de la mayoría, el colombiano César Rincón, que contará hasta con peña propia (Os Lacós) y llegará a ser pregonero de las fiestas de María Pita. Toreros de leyenda como Curro Romero (el único que lidió en la vieja plaza y lo hace también en el Coliseum) o José Tomás también pisan el albero de Lavedra. Entre los momentos más sangrientos, destaca una cornada en el escroto a un jovencísimo Jesulín de Ubrique. En los 90 hay dos tardes inolvidables, en la que todos los diestros salen a hombros: 7 de agosto de 1993 (Espartaco, Cesár Rincón y Enrique Ponce) y 5 de agosto de 1994 (Emilio Muñoz, Ortega Cano y Manolo Sánchez; el primero corta un rabo). Ya en el siglo XXI, es reseñable la presencia en el coso coruñés de Iván Fandiño, diestro vasco de origen gallego que falleció en Francia en 2017 tras una cogida.
2015: la eliminación. El gobierno de Xulio Ferreiro (Marea Atlántica) elimina “as touradas” en 2015 e Inés Rey mantiene esa misma posición hasta 2026, en que va un paso más allá y decide inhabilitar el Coliseum para espectáculos taurinos.
“Non existe unha demanda de espectáculos taurinos”, justifica Castro
La eliminación del Coliseum como recinto taurino fue aprobada este miércoles en la junta de gobierno local presidida por Inés Rey. El multiusos de Lavedra se quedará sin corrales y sin pasillo de chiqueros para aumentar su aforo, lo que lo inutiliza para la celebración de corridas de toros pero incrementa su capacidad para el resto de espectáculos entre 500 y 700 espectadores.
En cuanto a la desaparición de la plaza de toros de la ciudad, el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, indica que “na actualidade na cidade da Coruña non existe unha demanda de espectáculos taurinos”. Añade el edil que esa decisión es consecuente con “o compromiso” del gobierno local con “espectáculos que non conleven ningún tipo de malos tratos animais”.
El PP, que aspira a gobernar a partir del próximo mes de mayo, emitió este martes un comunicado en el que acusaba a Inés Rey de mentir, puesto que tras esta nueva reforma la capacidad del Coliseum solo crecerá, como mucho, hasta los 9.100 espectadores, cuando en 2023 su gobierno había anunciado que aumentaría hasta los 11.000. En esa nota, los populares no se pronunciaban sobre la supresión de la plaza de toros.
Ayer, preguntados por El Ideal Gallego, volvieron sobre el asunto: “Inés Rey ha adoptado esta decisión en plena campaña electoral por motivos políticos, sin tener en cuenta las distintas sensibilidades de los coruñeses, para intentar desviar la atención sobre el incumplimiento de su palabra de ampliar el aforo a 11.000”, señaló. “Teniendo en cuenta que en Vigo han anunciado un recinto cerrado para 16.000 espectadores, la alcaldesa demuestra además su falta de ambición ya que A Coruña debe aspirar a un nuevo multiusos cubierto que nos mantenga como referente del noroeste peninsular para todo tipo de espectáculos y cuyos usos deben programarse sin trabas ideológicas en función de la demanda social”, concluye.