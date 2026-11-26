Una administración coruñesa Javier Alborés

La fortuna ha vuelto a sonreír a A Coruña. El sorteo de La Primitiva celebrado este jueves ha dejado un premio de 37.002,93 euros en la ciudad herculina, correspondiente a un boleto acertante de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario).

El resguardo premiado fue vendido en la administración de loterías situada en la calle Alcalde Marchesi. Este boleto coruñés es uno de los cinco de segunda categoría repartidos en toda España en esta jornada, junto a otros tantos sellados en Gipuzkoa, Salamanca, Sevilla y Soria.

Por su parte, el premio de primera categoría (seis aciertos), dotado con más de 1,14 millones de euros, ha recaído en un único acertante de Barcelona, cuyo boleto fue despachado en la Administración de Loterías número 239, ubicada en la Avenida Santuario San José de la Montaña.

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 04, 08, 15, 29, 45 y 48, con el 06 como complementario y el 2 como reintegro.