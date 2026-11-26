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La Xunta anunció a las cuatro de la tarde el arreglo de la avería que ha derramado miles de litros de aguas fecales en la costa de Bens desde ayer. Según el gobierno autonómico, Augas de Galicia realizó un 'bypass' de emergencia la pasada jornada, Durant toda la mañana se dedicaron a desatasr la tubería, que quedó liberada al mediodía.

Los arreglos obligaron a cortar la carretera totalmente al tráfico para que la maquinaria pudiera operar sobre la ladera. Afortunadamente, no se trata de una vía que soporte una gran circulación. También obligó a cerrar la playa de Bens, por precaución.

La catarata que había dejado en la ladera había generado mucha atención pública y en un principio se había hablado de un corrimiento de tierras provocados por las intensas lluvias que se registraron la jornada pasada.

Las imágenes del espectacular vertido en la cala de Bens Más información

La tubería en cuestión lleva las aguas residuales de Arteixo hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). la Xunta asegura que asumió la obra por su carácter urgente y por tratarse de una intervención que afecta tanto a A Coruña como a Arteixo.