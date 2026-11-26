quintana. tasca de os BelÃ©s en monelos EC

Si al comenzar este recorrido por las tascas de toda la vida preguntásemos a nuestros lectores por tres propuestas, seguramente Os Belés estaría en esa terna con holgura. Referencial incluso para quien nunca lo ha pisado, goza de esa distinción de convertirse en punto de referencia. La avenida de Monelos es, para muchos, “la de Os Belés”. De hecho, el cartel de Fanta Naranja podría calificarse de hito kilométrico. Todo un símbolo de resistencia y tradición, hoy en día reivindica más lo que fue que lo que es y unos tiempos pretéritos que sirven para inspirar las melodías de los músicos de tasca.

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Resulta cuanto menos curioso que el hombre encargado de rescatar el bar del olvido sea conocido como Jose Faiado, en referencia a otro mito de la tasca musical en directo que se sacó de la manga hace unas décadas. Y es que, al final, a eso se reduce todo: a sentirse como en un alpendre, jalear y brindar con vino más o menos peleón, comer hasta encher y decir no a moderneces sobrevenidas. “Estamos saliendo del catarro y cogiendo fuerzas”, dice el empresario en referencia al momento por el que atraviesa Os Belés. “Hemos sobrevivido con otro concepto; el Os Belés de antes no existe, empezando por la arquitectura: antes se podían ofrecer cosas que hoy no, y las formas de actuar y comportarse tampoco se aceptan. El mundo ha cambiado y todos tenemos la piel muy fina”, reflexiona sobre la continuidad de las tascas históricas y su autenticidad.

El famoso cartel de Fanta Naranja de Os Belés Quintana

Horarios

El modelo de negocio de hoy es una apertura matinal de lunes a viernes, así como alguna fiesta a la antigua usanza en la noche del viernes y muchos eventos privados entre amigos.

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Os Belés permaneció cerrado entre julio de 2024 y el 4 de diciembre de 2025, cuando Jose asumió el reto de resucitar el local de Cesáreo Pazos, su histórico propietario. También de Los Peteras, quienes durante décadas pusieron la banda sonora cada fin de semana. Con ellos brindó numerosas noches Rosalía Mera, ferviente ‘feligresa’ de Os Belés y su ambiente. Sobre aquella pista de baile de serrín desfilaron y bailaron numerosas personalidades, en un discreto anonimato y llevados por la curiosidad de vivir la ‘troula’ en su más enxebre expresión. Uno de ellos, Pepe Domingo Castaño, acostumbraba a alternar Faiado y Os Belés, separados por apenas 500 metros.

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Del mismo modo que el concepto del bar desafía los tiempos, puede decirse que su arquitectura rebasa toda lógica: desde su fachada azul y el mencionado anuncio de Fanta a una arquitectura en algunos casos incluso inverosímil, que seguramente no ganará un premio, pero sí es digna de estudio: desde agachar la cabeza en algunos puntos a curvaturas imposibles, con distribuciones aleatorias. Y todo ello para formar un conjunto irrepetible, y también imperdible.

La mejor prueba de su atractivo vigente son los centenares de personas que hace exactamente un año dejaron a rebosar Os Belés, que durante unas horas volvió a vivir los días de vino y guitarras de hace décadas.