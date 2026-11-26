Ambulancias 061 Patricia G. Fraga

Son dos muertes en principio naturales, pero llama la atención que se hubieran producido en una sola mañana: una de un hombre de 90 años en la Agra do Orzán (aunque en un principio se señaló la calle Entrepeñas), a las 13.30, y otra a eso de las siete de la mañana, cerca de Novoa Santos en el cruce la avenida de Oza, de 70 años.

la doctora del 061 dictaminó muerte natural en ambos casos. La Policía fue la primera en llegar, pero aunque se les practicó la reanimación cardiopulmonar, no hubo manera de salvar sus vidas. Habían fallecido antes de que les trasladara en la ambulancia.

El suceso causó conmoción a los viandantes, que trataron de ayer en ambos casos y alertaron a los servicios de emergencia. Sin embargo, no pudieron hacer nada más que contemplar como los policías primero y los sanitarios después se esforzaban futilmente.