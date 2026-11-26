Un momento de la competición, este jueves Patricia G. Fraga

Dicen que el papel lo aguanta todo, pero la madera de abeto tiene un límite. La Escuela Técnica de Ingeniería de Caminos vivió este jueves la segunda edición de su concurso de puentes, en la que trece equipos compitieron para comprobar cuál de todas las estructuras que diseñaron era capaz de soportar más peso antes de quebrarse. En algún caso, hicieron falta más de 800 kilos de peso para que el puente diseñado por los ‘Hiperestáticos’, como se llamaba el equipo ganador, cayera entre aplausos.

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Entre el jurado se encontraba el ingeniero Héctor Beade, antiguo alumno de la escuela. “Me llamó mucho la atención tanta participación. También el nivel me pareció sorprendentemente alto”, confesó. Beade disfrutó de la vuelta a su alma mater pero también del espectáculo de esos ingenieros en ciernes (todos cursan Tecnología de Ingeniería Civil) que se esforzaron por construir asombrosas estructuras a base de madera de abeto y contrachapado.

Al fondo, en la pantalla grande, una gráfica mostraba la carga que se iba transfiriendo y la deformación de la estructura en tiempo real. Todos los presentes estaban pendientes de cómo la carga iba subiendo kilo a kilo y entrecerraban los ojos y crispaban el gesto esperando el colapso.

Casi todos los puentes tenían una estructura de celosía. Es decir, a base de triángulos. “Los materiales invitan a ello –explica Beade– y también es fácil de diseñar”. Pero algunos, como los del grupo ‘Ponte firme’ se decidieron por un diseño de tirantes inspirando en Rande, como explicó José Fernández, uno de sus miembros. Su diseño solo aguantó 382 kilos de peso, pero recibió puntos extra precisamente por su originalidad. “Teníamos la sensación de que el puente iba a explotar”, reconoce Fernández, que añade que la primera prueba, antes de los cambios, había aguantado 432 kilos: “Nunca se sabe cuál es el diseño bueno”.

A Granada

Solo un equipo, fuera de concurso, se decidió por el diseño en arco: 'Espacio Compartido', formado por alumnos con discapacidad. Aguantó unos meritorios 600 kilos. En cuanto a los ‘Hiperestáticos’, podrán mejorar su diseño de cara a la final del concurso a nivel nacional, que tendrá lugar en Granada.

Beade opina que la maqueta ganadora “estaba muy bien ejecutada con detalles inteligentes para reforzar las uniones, y ese fue el secreto: maximizaron la capacidad de los materiales”. Si quisieran hacer un mejor papel, podrían remodelar por completo el diseño.