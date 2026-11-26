Lorenzo destaca el compromiso de Feijóo con las infraestructuras pendientes en A Coruña
El candidato a la Alcaldía de A Coruña criticó el "triste récord" de la regidora en vivienda
A solo unos días de las generales del domingo, Miguel Lorenzo, portavoz municipal del PP, ha destacado el compromiso de Alberto Núñez Feijóo con las grandes infraestructuras pendientes de realización en A Coruña con respecto al PSOE: “A realidade é que a Xunta fai e o Estado e o Concello nin fan nin deixan facer. Así non podemos seguir máis, necesitamos gobernos fortes do Partido Popular en Madrid e Coruña para que a nosa cidade avance”.
Lorenzo, la responsable autonómica de Vivenda e Infraestruturas, María M. Allegue, y los candidatos al Congreso Tristana Moraleja e Gonzalo Mora, participaron esta mañana en un encuentro sectorial. Aprovechó para lanzar unos cuantos dardos a la alcaldesa, Inés Rey: "Ten o triste récord de non inaugurar ningunha obra do Estado en oito anos porque Sánchez non fixo ningunha vivenda, non hai melloras nos accesos, non hai estación intermodal porque a parte do tren vai con atraso nin tren de proximidade e non hai ampliación de Alvedro en 5.000 metros cuadrados incluída no Plan Director nin melloras para a aterraxe”.
Lorenzo puso en valor el trabajo de la Xunta en actuaciones muy importantes para o futuro da Coruña, como la construcción del Nuevo Chuac, con una inversión de más de 500 millones de euros o la construcción de más de cuatro mil viviendas públicas en Xuxán, Monte Mero, Elviña y otras zonas, “todo iso tras finalizar en tempo e forma, a única que o fixo, a parte autonómica da estación intermodal como é a de buses, xa operativa", añadió,
En parecidos términos se manifestó Alleuge, que solicitó “sentidiño ao Goberno do Estado, xa que nin o Ministerio de Transportes como o Ministerio de Vivenda teñen feito absolutamente nada por A Coruña e tampouco por Galicia”.