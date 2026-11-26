Alberto Lema, Rosana Pérez, Néstor Rego, Ana Pontón, Mercedes Queixas, Avia Veira y Mario Figueira, ayer en Palexco

El BNG llenó una sala de Palexco con 500 simpatizantes en el penúltimo día de campaña. Hubo que habilitar espacio en otra para que un centenar de simpatizantes pudieran seguir el mitin a través de las pantallas gigantes. La formación nacionalista quiso poner el acento en A Coruña, donde, según las encuestas, se disputa un escaño con Vox. Y nada más estimulante y jugoso para el discurso de sus líderes, que dejaron un mensaje claro: “Ou nós ou Vox”.

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Fueron hasta siete las intervenciones al amparo del eslogan ‘Galiza, dereitos, vida digna agora con máis forza’. Sin embargo, bien podría haberlo rebautizado como "loita contra Vox" o "frenemos o fascismo", una de las palabras más repetidas en cada discurso.

Avia Veira, candidata a la alcaldía de A Coruña, abrió el evento, de casi 90 minutos de duración. Lo hizo jugando en casa y con la blanquiazul ‘puesta’ (en realidad, todos los militantes portaban una celeste con la palabra "Galiza"). “As deportivistas sabemos o que é a loita colectiva, e que a unión fai a forza”, dijo, además de ser la primera en recordar que A Coruña “é determinante para a segunda deputada”. También, al igual que el candidato al Senado Mario Figureira, agradeció públicamente el apoyo del exalcalde Xulio Ferreiro, de la Marea Atlántica, hoy fuera de María Pita.

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Por su parte, el candidato al Congreso Alberto Lema, ex concejal de la Marea Atlántica en A Coruña, definió así el auge de Vox: “O fascismo volta como solución de emerxencia do capital para a súa crise”. El vimiancés se emocionó al citar a Xosé Manuel Beiras y resumió el “centralismo” como “15.000 galegos menos e tres millón máis de madrileños en cuestión de anos, iso si é ‘reemplazo’”.

Mercedes Queixas y la "violencia policial"

Mercedes Queixas, candidada al Congreso, invitó a “soñar” con una “antiga cárcere recuperada, un porto da Coruña liberado dunha débeda que non é nosa” o con un “Parque do Observatorio como merece o Agra do Orzán”. Al igual que todos sus compañeros, hizo hincapié en la respuesta de A Coruña durante las manifestaciones en la huelga del 11-N, y también en las protestas al hilo de los actos de Vox o Vito Quiles. “Grazas por facer fronte desa forma á violencia policial desproporcionada e desmedida. Ou nós, ou Vox”. Calificó a la formación de Abascal de “machista, racista, xenófoba, lgtbifóbica e antigalega”.

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“Imos parar en seco ao bloque reaccionario para evitar que entre o fascismo”, prometió el diputado Néstor Rego. Además, también enfatizó en papel de la ciudad “poñendo a cara diante do fascismo”. Sobre Alberto Núñez Feijóo aseguró que no es “nin bo xestor, nin moito menos moderado”, ya que entiende que “é o PP máis ultra”.

Ana Pontón

Finalmente, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, protagonizó la intervención más larga y vitoreada. Retomó el símil de Avia Veira y arengó: “Temos que votar coa camiseta de Galiza para facernos valer e respetar” ante “un señor que recurtou na sanidade, educación e dependencia”. Se refería al candidato popular, al que calificó de “gran farsante”.

Además de la de Galicia, Pontón se puso la camiseta de Palestina: “Todos e todas somos Palestina”, a lo que la grada respondió cantando: “Palestina, vencerá”. El último objetivo de Pontón, quien cerraría su discurso apelando a la participación masiva y recelando del llamado voto útil, fueron Trump y la OTAN, “comandada por un zanahorio”. Lo hizo para comparar el gasto en defensa con el de vivienda.