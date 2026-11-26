El Coliseum vacío antes de un concierto Quintana

La Junta de Gobierno local dio esta semana el visto bueno a la reforma del Coliseum que eliminará el pasado torero del recinto. En concreto, esta actuación afectará a la zona de toriles y también al entorno de los camerinos. Se espera que el plazo de ejecución de las obras sea de unos tres meses, una vez se adjudique el contrato que se ha licitado esta semana, pero desde el Ayuntamiento confirman que esto no supondrá que el multiusos tenga que cerrar, sino que mantendrá su actividad inalterada mientras se llevan a cabo las obras.

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Las actuaciones previstas consistirán, en la zona de toros, en la demolición de chiqueros y de las barreras de los pasillos del primer corral, así como la retirada de elementos de barreras taurinas en la zona de salida de toros. Con la reforma se podrá reubicar conducciones eléctricas, instalar nuevas luminarias de emergencia y crear nuevas salidas de evacuación, facilitando la salida de los espectadores en la pista del Coliseum, que durante la celebración de conciertos se estima en unos 3.000.

También se actuará en la zona de camerinos, demoliendo tabiquería para ampliar pasillos y crear vestíbulos, readaptando aseos, creando nuevas puertas y reformulando luminarias y tomas de corriente de este entorno.

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Esto permitirá la mejora de las condiciones de evacuación del recinto (que además ganará una nueva salida al exterior), en concreto de la pista, a lo que se añade la solicitud de los Bomberos de A Coruña, que piden la instalación de un circuito de columna seca, es decir, un sistema que les permita actuar en el interior conectando los sistemas de agua de los camiones desde el exterior del recinto.

Se mantienen los planes

Pero estas actuaciones no afectarán a la actividad del multiusos, tal y como aclaran desde María Pita, lo que supone que no se vea afectada la programación cultural y deportiva prevista para los próximos meses.

En el ámbito cultural, el Coliseum acogerá hasta final de año conciertos como los de Hombres G, Bunbury, Carolina Durante y los espectáculos del Cirque du Soleil. Para 2027 ya hay confirmados más de una decena de actuaciones musicales: Kase.O, Sergio Dalma, Abraham Cupeiro y la OSG, Scorpions, Cano, David Bisbal, Ultraligera, Dani Martín, Pecos, Take That y ‘Legacy’, el homenaje a Pink Floyd dirigido por Roger Waters e interpretado por su hijo Harry Waters.

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A todo esto se suman los compromisos del Leyma Básquet Coruña hasta final de temporada: Real Madrid, Baskonia, Unicaja, UCAM Murcia, Valencia, Girona, Obradoiro, Manresa, Barça, San Pablo Burgos, Joventut y, como colofón, el derbi contra el Breogán.