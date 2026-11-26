La bola de espejos que aparecía proyectada sobre la Orquesta Sinfónica de Galicia y el coro ya hacía presagiar el tipo de concierto al que iba a asistir el público anoche en el Palacio de la Ópera, que se convirtió durante un par de horas en una improvisada discoteca.

La directora, Isabel Rubio, iba perfectamente mimetizada, con unos brillantes pantalones plateados. No era la única, los músicos de la Sinfónica, normalmente muy formales, tenían este jueves destellos de color, al igual que el coro, en donde abundaban las pelucas. También la iluminación de la sala, virada al multicolor para la ocasión y que no faltara detalle.

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Pista de baile

“Señoras e señores, o que pasa na pista de baile, queda na pista de baile”. Una declaración de intenciones muy clara del maestro de ceremonias, Sergio Zearreta, para comenzar una noche en la que a más de uno le bailaban los pies al compás de los temazos que iban cayendo. Además de la OSG y su coro y la banda de rock, formaba también parte del espectáculo el grupo vocal El Acorde Secreto. Para abrir boca, los Jackson Five y su potente ‘Can you feel it?’, seguida del “Do you remember” de otro clásico de la música disco, ‘September’, de los Earth, Wind and Fire.

Miguel Lamas, Daniel Artés, Mihai Tanasescu y Miguel Thomas Marfany conformaban la banda en torno a la que giraba todo. Lamas se marcó un impresionante solo a la batería, uno de los instrumentos reyes de la noche, muy aplaudido por el público, que abarrotaba el Palacio de la Ópera. Si la orquesta ya se tenía ganado al público ahí, el ambiente empezó a caldearse con el mítico ‘Rasputin’ de Boney M, con todo el mundo dando palmas, algo que solo suele pasar en los templos de la música clásica cuando es Año Nuevo y suena la ‘Marcha Radetzky’.

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Tras una presentación del conductor de lo que significa la música disco –término que apareció por primera vez, cómo no, en la revista ‘Rolling Stone’, en un artículo firmado por Vince Aletti–, sonó uno de los himnos que bailaba cualquiera que padeciera la ‘Fiebre del sábado noche’, ese ‘Staying alive’, de los Bee Gees. De los famosos hermanos Gibb sonarían también ‘Tragedy’ y ‘How deep is your love’. a

Como anunció el maestro de ceremonias, también habría alguna lenta, como ‘Isn’t She Lovely’, de Stevie Wonder, para descansar de tanto ritmo, aunque las más celebradas fueron, precisamente, las que quedaban para la apoteosis final: ‘Dancing Queen’, de Abba, el himno de Gloria Gaynor ‘I Will Survive’, y ‘Can’t Take My Eyes off You’, de Frankie Valli.

El público disfrutó enormemente con el espectáculo, al que solo le sobraron las butacas para echarse a la pista.