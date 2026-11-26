Niños jugando en uno de los campamentos de la Fundación María José Jove

La Fundación María José Jove (FMJJ) organiza estas Navidades una nueva edición de su campamento inclusivo, cuyo plazo de inscripción se ha abierto este jueves, día 26.

Según informa la entidad, el objetivo de esta iniciativa es ayudar a conciliar trabajo y vida familiar durante estas vacaciones y fomentar la inclusión.

Con el título 'El invierno secreto, una aventura de cuento", está dedicado a la escritora e ilustradora británica Beatrix Potter con motivo del 125 aniversario de la publicación de su cuento más famoso, 'El cuento de Peter Rabbit'.

El campamento está dirigido a niñas y niños de entre 5 y 12 años. Tendrá lugar los días 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre y 4 y 5 de enero, de 09.00 a 14.00 horas.