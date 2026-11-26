Presentación del Atlas Lingüístico Galego Santi Alvite

El Instituto da Lingua Galega (ILG) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la Fundación Barrié han presentado este jueves el ALGa digital, una nueva plataforma web que pone al alcance de toda la sociedad cinco décadas de investigación sobre la diversidad lingüística del gallego a través de 900 mapas interactivos.

La herramienta, que ha sido presentada en rueda de prensa por la rectora de la USC, Rosa Crujeiras; la directora del ILG, Elisa Fernández; la directora de la Fundación Barrié, Carmen Arias; y el investigador Xulio Sousa; ofrece una "parte sustancial" del Atlas Lingüístico Galego, "hasta ahora disponible solo en volúmenes impresos".

En concreto, la iniciativa incorpora décadas de investigación y permite consultar de forma interactiva una amplia selección de materiales ya publicados, convirtiendo los mapas tradicionales del Atlas en un recursos "dinámico y adaptado a las necesidades de cada usuario".

De este modo, el usuario puede localizar en los mapas fenómenos concretos, observar su distribución geográfica y descargar los datos si así lo necesita. Según han explicado en la rueda de prensa, la aplicación organiza los contenidos en torno a tres grandes bloques temáticos: fonética, morfo sintaxis y léxico.

"El ALGa digital nos sitúa en un ámbito que está transformando la forma de investigar, incorporar la tecnología a las humanidades y no se trata de sustituir, sino de poner herramientas al servicio de las preguntas que nos formulamos desde hace tiempo. Nos permite explorar los materiales desde perspectivas diferentes, abrir nuevas líneas de investigación y nuevas preguntas", ha destacado la rectora de la USC.

Entre las principales novedades de la plataforma destaca su capacidad de personalización, ya que los usuarios pueden seleccionar variantes específicas, activar u ocultar información con el fin de comparar fenómenos lingüísticos.

"El objetivo fundamental que tiene esta plataforma es que la información del Atlas se pusiera en manos de investigadores de forma fácil pero sin olvidar a usuarios no expertos. Cubrir esas dos necesidades: difundir el conocimiento y hacerlo accesible", ha explicado el investigador Xulio Sousa.

Atlas lingüístico

El Atlas Lingüístico Galego comienza en la década de 1970 con el objetivo de estudiar la variación geolingüística del gallego que se hablaba en zonas rurales, se trata de una de las investigaciones "más ambiciosas" sobre el gallego.

Tal y como han recordado este jueves en la rueda de prensa, entre 1974 y 1977, un equipo del Instituto da Lingua Galega recorrió Galicia y las áreas limítrofes para documentar las diferentes formas de hablar de cientos de personas.

Así, a través de un cuestionario de cerca de 3.000 preguntas, se recopiló información sobre la pronunciación, la gramática y el vocabulario que se utilizaba en diferentes comarcas. El resultado de esta investigación fue la creación de un archivo lingüístico y la publicación de los volúmenes del Atlas.