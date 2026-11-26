Protesta de la enseñanza concertada, este jueves Germán Barreiros

Trabajadores de la enseñanza concertada se dieron cita este jueves por la tarde en el edificio sindical en Alfonso Molina para llevar a cabo una nueva protesta ante el “silencio” recibido hasta ahora por parte de la Consellería de Educación. Las organizaciones sindicales FSIE, UGT, CCOO, USO, SNEP y CIG denuncian la falta de “vontade” de la Consellería para iniciar una negociación.

En concreto, acusan a la Xunta de no haber convocado a los representantes de los trabajadores para iniciar la negociación de ninguna de las reivindicaciones que el colectivo lleva reclamando desde hace casi 20 años. En este contexto, reivindican la convocatoria “inmediata” de la Mesa Tripartita, el “desbloqueo” de acuerdos de homologación salarial; la reducción de la carga lectura; la mejora de los acuerdos de jubilación parcial y la financiación de un complemento autonómico para el Personal de Administración y Servicios (PAS).

En la lectura del manifiesto, recordaron que esta era la tercera huelga “e a Consellería segue dando o silencio por resposta. O silencio non resolve os problemas nin substitúe a negociación”, entre otras cuestiones. Señalaron que son "moitas as razóns" para protestar, "reivindicar e estar moi cansas e cansos": "Porque so se acordan de nós para establecer novas obrigas, novas cargas, recortes e máis burocracia, todo sen pasar pola Mesa de Negociación Tripartita".

También insistieron en que llevan "máis de dezaoito anos esperando por temas fundamentais, como o desbloqueo da Lei de Orzamentos; porque segue bloqueado o abono da paga extraordinaria de antigüedade; porque o último acordo de xubilación parcial deixa fóra compañeiros e compañeiras con parte da súa xornada en pagamento privado", entre otras.

Después de tres huelgas, "son moitos os agravios acumulados durante anos que levaron o persoal do ensino concertado en Galicia á situación de desamparo na que nos atopamos. Falamos dun terzo da educación en Galicia e de máis de sete mil profesionais que colaboran co seu traballo diario a menter, dignificar e potenciar a calidade da educación". Por ello, llaman a todo el personal a secundar la huelga del 15 de diciembre. "Xuntas e xuntos temos máis forza".