La escritora Julia Navarro Juan Manuel Fernández

La periodista y escritora Julia Navarro tiene nueva novela, ‘Una familia moderna’, que ayer presentó en A Coruña y que surge de otra obra, de Nora Ephron, ‘No me gusta mi cuello’, un libro que le regaló Pilar Cernuda, “una de mis mejores amigas”, y que desde una idea sencilla como la de su título, permite muchas reflexiones, como le ocurre a Navarro con esta familia. “Al principio no me gustó”, desvela con una sonrisa, pero llegó a entender “que lo que hay en estos momentos en la sociedad no es tanto el miedo a la vejez, a las arrugas, sino que antes la vida estaba más pautada, ahora queremos ponerle freno a esta etapa final”.

El libro, a través de personajes como el de Martha, reflexiona sobre aspectos como el sentido de la vida. “Para mí la vida merece la pena por las personas que me he encontrado en el camino, si no hubiese existido, me habría perdido afectos imprescindibles, de mi familia, amigos...”, comenta la autora, que asegura que no deja de sorprenderse con la vida, “siempre hay un amanecer especial, un día que te hace sentir pequeña en la infinitud del universo... la vida es un regalo, lo que me parece una faena es morirse”, señala. “No entiendo el grado de crueldad de quien se le ocurrió inventarnos y decirnos ‘y ahora te vas’”, bromea.

Natalia Corbillón, escritora: "La juventud está leyendo contenidos con una violencia preocupante" Más información

En el libro se aborda que la generación actual ha acabado con los estereotipos de género. “Antes había dos estereotipos o tres, pero es que ahora incluso la no clasificación termina siendo una clasificación, ahí se produce un choque entre el personaje de la abuela y el de la nieta, porque no se entienden la una a la otra”, apunta.

Establecer reflexiones profundas desde aspectos sencillos como la familia o unos brazos que no le gustan puede parecer sencillo y complicado al mismo tiempo. La reflexión sobre la familia permite abordar el “primer núcleo humano”. “Ahora se han ensanchado los espacios de libertad y hay más modelos de familia, eso está bien, porque los jóvenes han dado esa batalla y han instalado esa apertura en la sociedad para que haya otro tipo de familias”, señala.

Pero la novela también le permite tirar de humor en muchos aspectos. La hija de la protagonista lo ha tenido todo en cuanto a estudios y crecimiento, pero, a ojos del personaje, ha cometido un error: estudiar periodismo. Navarro ríe al recordarlo, pero aclara: “Para mí, el periodismo no es un error, es una de las grandes pasiones de mi vida, pero a sus padres, dos intelectuales en la vanguardia del pensamiento, les hubiese gustado tener una hija historiadora, filósofa, investigadora del ADN... pero resulta que sale periodista, y además no tradicional, sino que es una influencer que cuenta cosas que no les interesan nada”, recuerda. “El choque es generacional, cada generación ve el futuro con otros ojos y está bien que sea así, si no el mundo no avanzaría, si todos pensáramos lo mismo desde el principio de los tiempos, seguiríamos en la cueva. Está bien que los jóvenes quieran cambiar el mundo”, reflexiona Navarro.