Inés Rey, en el centro con los participantes en el programa Euroscola

La alcaldesa, Inés Rey, participó hoy, acompañada por el concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, en la entrega de diplomas a los 22 jóvenes del IES Monelos que el pasado mes de octubre estuvieron en Estrasburgo participando en el programa Euroscola, como únicos representantes de Galicia.

Esta iniciativa de la Unión Europea permite a los jóvenes de todos los países comunitarios conocer de primera mano el funcionamiento del máximo órgano de representación de la UE, pudiendo tomar parte en un pleno juvenil, debatiendo cuestiones fundamentales y llevando a cabo votaciones.

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“Grazas a esta experiencia, tivestes o privilexio de vivir de primeira man todo aquilo que a política, ben encamiñada, debería ser. A parte que moitas veces non se ve. A do traballo discreto, que é normalmente o máis duro e o máis útil”, destacó Rey. La alcaldesa también llamó a la participación activa de los más jóvenes en las cuestiones políticas. “Non caiades na apatía. Preocupádevos polo que pasa ao voso redor. Sede críticos sen ser destrutivos. Sede esixentes sen ser inxustos. Implicádevos activamente para cambiar todo o que está mal e defender todo o que está ben. A xuventude é un tempo de descubrir. De cuestionar e cuestionarse”.