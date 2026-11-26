Varias personas ojean vinilos en la Feria del Disco

Hace 25 años, en 2001 A Coruña reunió a cientos de nostálgicos del vinilo en la Feria del Disco que se celebró en el hotel Tryp María Pita, en ese mismo año también los vecinos de Eirís protestaron por la escasa potencia de luz que llegaba a sus casas; hace 50 años, en 1976, la ciudad sufrió una oleada de robos en varias viviendas de distintos barrios y hace 100 años, en 1926 se celebró en Culleredo la tradicional fiesta del árbol a la que acudieron numerosos vecinos.

Portada de El Ideal Gallego del 26 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | Cientos de nostálgicos del vinilo se dan cita en la Feria del Disco

Carlos Suárez viene desde Madrid par vender discos de Mari Trini a 100 pesetas, trozos de recuerdos para el oído nostálgico y reliquias musicales. La Feria del Disco, que se celebró durante todo este fin de semana en el hotel Tryp, reunió a vendedores y compradores de todos los rincones. Los visitantes, cerca de un millar “asaltaron” las esetanterías y completaron su discoteca personal con piezas del olvido y otras no tanto. Siete expositores, enganchados a esta cita cada año, sacaron el polvo a los grandes de la música.

Por otro lado, tras un gran número de protestas vecinales, que aseguraban que en sus casas la potencia de la luz no era normal, el presidente de la asociación de vecinos del barrio de Eirís, Manuel Vilaboy, decidió que lo mejor era hacer una mediación de la potencia eléctrica. Así descubrieron que algunos barrios los habituales 220 vatios se reducen a 190, o, incluso hasta los 185. Un descenso de potencia que provoca el malestar de la vecindad, especialmente la de Casanova, Curramontes y Lamadosa, que se quejan de la mala iluminación que tienen.

Portada de El Ideal Gallego del 26 de noviembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Robo de dinero, joyas y otros efectos en varias viviendas de La Coruña

Las puertas de varios domicilios han sido forzadas, aprovechando la ausencia de los dueños, y de su interior sustrajeron joyas y objetos varios. Una de las viviendas, víctimas de los ladrones fue un hombre de 59 años de la calle del Arenal. El robo se efectuó entre las once de la mañana y la una de la tarde de ayer. Una vez en el interior del inmueble se apoderaron de 7.000 pesetas en efectivo, que guardaba en una caja metálica; dos relojes, con pulsera de señora y sortija y una pulsera, todo ello de oro. El denunciante valora todo en 60.000 pesetas.

También entraron en otro domicilio de la Avenida de Finisterre. Tras forzar la puerta de la vivienda sustrajeron 30.000 pesetas en efectivo, que guardaba en una caja, en la mesilla de noche, así como dos sortijas de oro. Igualmente se apoderaron de dos collares de perlas blancas y una gargantilla. Valora todo en 42.000 pesetas.

Otro robo fue cometido en una casa del Agra de los Mallos. Cuando el propietario se dirigió al inmueble sorprendió a una mujeres, que le sustraían objetos del interior de la casa, y que al verle se dieron a la fuga.

Portada de El Ideal Gallego del 26 de noviembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Culleredo celebra con los vecinos la tradicional Fiesta del Árbol

Se celebrará el próximo domingo día 28, en La Corbeira-Cordeda, la Fiesta del Árbol organizada por este Ayuntamiento. Por si el tiempo estuviese lluvioso la Corporación municipal que preside don Andrés Pan Vieiro ha tomado el acuerdo de los maestros nacionales solo se hagan acompañar de niños mayorcitos. La fiesta tendrá lugar entre las once y doce de la mañana y para la mejor organización del acto se ruega que los que vayan en automóvil entren por Fuente Culler. Los árboles serán bendecidos por el señor cura párroco de Santa María de Rutis.

Por otro lado, se reunieron en el despacho de la Alcaldía el señor Casás, el inspector del Trabajo y gerente de la fábrica de tejidos “Primera Coruñesa”. Trataron de la huelga pendiente en dicha fábrica, y el gerente manifestó que no había despedido a todos en general, sinó que paralizó el trabajo por falta de materia prima. Uno de los estos días llegará el algodón que se tiene pedido y se reanudarán las tareas.

Se destinó una comisión conciliadora que se reunirá en la Alcaldía para limar las diferencias que existen.