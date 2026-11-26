Vista aérea de la plaza de Pontevedra en 1959, con la zona del Caramanchón en la esquina superior derecha Archivo Municipal de A Coruña

Si hay una entidad administrativa cuya sede ha sufrido un turbulento destino en A Coruña es, sin duda, la Diputación. Mucho antes de alojarse en su actual edificio en La Marina, compartido con el teatro Colón, el ente provincial estuvo a punto de erigir un palacio que primero se pensó para la zona del antiguo fuerte del Caramanchón, frente al CEIP Eusebio da Guarda, y que luego quiso trasladarse a La Marina, concretamente a un solar que existía entre los números 21 y 22 de la avenida, entre las icónicas galerías coruñesas, como explica el investigador Manuel Fiaño Sánchez en su estudio ‘Las sedes de la Diputación Provincial de A Coruña’.

Coruña Imposible | Edificios gemelos y una residencia en forma de grada: el peculiar campus de arquitectura que no fue Más información

El año es 1947. La Diputación, con sede en aquel momento en el teatro Rosalía y que había visto en el pasado frustrados sus planes de levantar un palacio en María Pita (donde, claro, se construyó el Palacio Municipal), se plantea de nuevo erigir un edificio propio ante la falta de espacio en el inmueble de Riego de Agua. Siendo alcalde Alfonso Molina, el ente provincial se fija en la zona del antiguo Caramanchón y los terrenos que en su día ocuparon las casas de Marcos de Naya, entre la plaza de Pontevedra y la calle San Andrés, al tratarse de los pocos solares realmente espaciosos que veían con futuro en el centro de la urbe.

El Ayuntamiento acoge de buen grado la idea y propone hacer la obra de forma conjunta entre Diputación y Gobierno Civil, algo que no convenció a Delicado Marañón, presidente provincial. El vaivén administrativo continuó iniciada la década de los 50 y, pese a que se adquirieron los solares y se presentaron proyectos y presupuestos, tardó en materializarse. La redacción del proyecto definitivo del edificio se le encargó al arquitecto Jacobo Rodríguez Losada en 1956, quedando aprobada su idea con un presupuesto de más de 19 millones de pesetas, si bien el montante creció en los siguientes años según lo hizo el proyecto y se hacía necesario comprar más viviendas de la zona, hasta un total cercano a los 30 millones de pesetas.

Croquis de la fachada del proyecto de La Marina Jacobo Rodríguez Losada

Cambio hacia la avenida

Precisamente este precio fue el clavo en el ataúd del proyecto, que enseguida se paralizó, hasta el punto de que para 1959 se estudia de nuevo ampliar o renovar la sede provincial en el teatro Rosalía. La propuesta, a cargo del mismo arquitecto, pretendía remodelar de arriba a abajo el edificio, e incluso adelantar su fachada posterior unos cinco metros sobre la acera y la calzada de la avenida de La Marina. De nuevo, esta idea enseguida se complicaría y, además de rechazarla el propio arquitecto por su complejidad, el precio estimado de diez millones de pesetas la hace inviable.

Coruña Imposible | Un nexo administrativo y un ‘barrio-parque’: las sombras inacabadas del polígono de Elviña Más información

El ente provincial, en cualquier caso, no desistió en su idea. Pronto, en 1962, retoma su plan de construir una nueva sede, y vuelve a pensar en La Marina. Así, plantea la posibilidad de edificar en un solar entre los números 21 y 22 de la avenida, en un terreno de más de 360 metros cuadrados. Como explica Liaño, para encajar el palacio entre unos edificios tan icónicos para la ciudad como las galerías, con soportales en sus partes bajas, el proyecto propone que se conserven en toda su longitud. Como colofón, sobre el último piso se habría levantado una enorme galería de aluminio acristalada, pensada expresamente para conservar la unidad con el resto de galerías de La Marina.

El proyecto, según Liaño, habría ascendido a más de ocho millones de pesetas. Aunque, de nuevo, no llegó a moverse una sola piedra. En 1964, la Diputación ya había solicitado al Ministerio de Hacienda la cesión del edificio que el ramo tenía en la calle Durán Loriga. Sus deseos serían negados de nuevo, y la Diputación tendría que esperarse a las postreras décadas de los 70 y 80 para mudarse, de una vez, a su ubicación actual, tras comprar el antiguo Hotel Embajador y remodelarlo, y dejando en curiosa ucronía las ideas de establecerse en el Caramanchón o entre las galerías.