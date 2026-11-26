El portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage, informa de novedades en política económica y fiscal.

El concejal de Hacienda, José Manuel Lage, presentó este jueves un plan para movilizar las viviendas vacías. A partir del año próximo, se aumentará el IBI un 50% en las viviendas vacías de grandes tenedores (5 viviendas o más) mientras que para los pequeños propietarios habrá incentivos fiscales, aunque el edil no descató que algunas de estas bonificaciones puedan extenderse igualmente a los grandes tenedores.

El Ayuntamiento trabaja actualmente en la elaboración de un censo de viviendas desocupadas en la ciudad, un proceso que todavía no está completado. No obstante, ya se han enviado las primeras comunicaciones a los propietarios y empresas afectadas para informarles de las medidas previstas.

Distribución de viviendas en A Coruña

Durante la presentación del plan, Lage avanzó que existen 191 sociedades que son propietarias de más de 2.000 viviendas en A Coruña. El concejal, sin embargo, evitó calificarlas como fondos buitre.

A Coruña cuenta con un total de 129.177 viviendas, según los datos expuestos durante la presentación del plan. El Ayuntamiento está cruzando información para identificar los inmuebles que cumplen los requisitos para ser considerados vacíos y aplicar, en su caso, las medidas fiscales correspondientes. Para que una vivienda sea considerada desocupada, deberá cumplir dos criterios: que no haya ninguna persona empadronada en ella y que registre un consumo de agua inferior a seis metros cúbicos al año.

Propietarios según el número de pisos

El proceso de identificación se encuentra todavía en una fase inicial. Las primeras comunicaciones ya han sido remitidas y el Ayuntamiento prevé avanzar en la aplicación del plan durante los próximos meses.

José Manuel Lage no concretó cuántas viviendas vacías estima el Ayuntamiento que hay actualmente en A Coruña ni cuántas podrían llegar a incorporarse al mercado a través de este plan fiscal.

Rechazo del PP

El PP ha respondido rápidamente, enmarcando la medida dentro de la campaña electoral: "Si los anuncios de Inés Rey no son creíbles porque nunca se concretan -Mundial, Cuarta Ronda, Tall Ships...- lo son todavía menos cuando son a la desesperada el penúltimo día de campaña electoral ante la debacle de su amigo Pedro Sánchez".

El PP asegura que todas las medidas adoptadas por el Gobierno de Inés Rey solo han servido para empeorar el problema en la ciudad: "Se ha cargado el alquiler con la zona tensionada, ninguna vivienda para familias, retrasa las licencias, no hay ayudas para rehabilitar desde 2023 y hay 40 viviendas municipales vacías".