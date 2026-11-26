La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidade da Coruña (UDC) celebró este jueves, 26 de noviembre, una nueva edición de su tradicional Concurso de Puentes, que alcanzó este año una participación récord de 72 estudiantes, distribuidos en 18 equipos de cuatro integrantes. La cifra triplica la registrada en ediciones anteriores y consolida esta iniciativa como una de las actividades más destacadas del centro.

El concurso, en el que participaron estudiantes de los grados y másteres de la Escuela, así como alumnado del programa Espazo Compartido, permitió a los equipos poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas mediante el diseño y la construcción de prototipos de puentes.

Tras varios meses de preparación, los participantes construyeron sus estructuras definitivas durante los días 23 y 24 de noviembre, utilizando exclusivamente los materiales y herramientas proporcionados por la organización. Los prototipos permanecieron expuestos el miércoles 25 en el vestíbulo de la Escuela.

La jornada final de este jueves comenzó con la presentación de los proyectos ante un jurado integrado por profesionales y representantes de destacadas empresas del sector. Posteriormente, a partir de las 12:30 horas, se llevaron a cabo las pruebas de pesado y los ensayos de carga hasta la rotura de las estructuras, uno de los momentos más esperados de la competición.

La valoración final se repartió a partes iguales entre dos criterios: el diseño y la solución técnica propuesta, evaluados por el jurado, y el comportamiento estructural de cada puente durante las pruebas de resistencia. De esta manera, el certamen combinó creatividad, innovación y conocimientos de ingeniería con una experiencia práctica próxima a los desafíos reales de la profesión.