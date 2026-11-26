Presentación de la convocatoria esta mañana en María Pita Quintana

A Coruña volverá a salir a la calle el próximo jueves 3 de diciembre para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad. La iniciativa ‘Baixo o mesmo paraugas’, impulsada por más de un centenar de entidades gallegas y con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña, organiza una marcha ciudadana con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La movilización comenzará a las 11.30 horas en la explanada de O Parrote y seguirá un recorrido circular y accesible por el centro de la ciudad. Los participantes pasarán por la plaza de María Pita y continuarán por las calles Riego de Auga y Luchana. Desde allí cruzarán la avenida de la Marina para regresar al punto de partida por la zona peatonal de la avenida do Porto.

La jornada concluirá a las 12.00 horas en O Parrote con la lectura de un manifiesto a cargo de personas con discapacidad de distintas entidades participantes.

La convocatoria fue presentada este jueves en el Palacio de María Pita por la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, en representación de la alcaldesa, Inés Rey. En el acto también participaron representantes de once entidades y Ricardo Iglesias, gerente de ASPACE Coruña, que dio a conocer los detalles del programa.

En esta undécima edición, el lema #Xente10 pretende reconocer el papel de las personas con discapacidad, sus familias, los profesionales de las entidades sociales y el voluntariado.

Durante la presentación, Nereida Canosa animó a la ciudadanía, las familias y los centros educativos a sumarse a la movilización. 'Venid con un paraguas de colores, venid con la familia, con las amistades, con los compañeros de trabajo o de clase', señaló la concejala.

Además de la participación presencial, las entidades organizadoras proponen trasladar la campaña a las redes sociales. Para ello, invitan a compartir el próximo 3 de diciembre una fotografía con un paraguas de colores y etiquetar la cuenta @galiciadiversa.