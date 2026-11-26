Foto: Patricia G Fraga

La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática publica hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el acuerdo por el que comienza el procedimiento para convertir ven lugares de Memoria Democrática una serie de enclaves de A Coruña. El Ayuntamiento había presentado hacía un año el proyecto "A Coruña, ciudad de memoria: península de la Torre, Punta Herminia y Campo de la Rata; Casa Cornide; Casa Museo Casares Quiroga".

Sobre el primero de estos lugares, explicaba la Concejalía de Cultura, que dirige Gonzalo Castro, que se trata de un espacio en el que se encuentran seis puntos directamente relacionados con la memoria democrática vinculada a la Guerra Civil, con los cuales se puede organizar un "itinerario de intenso contenido histórico-democrático": la antigua cárcel provincial, la península de Punta Herminia, el monumento 'Menhires pola paz', el dedicado a los fusilados de la Guerra Civil, el cementerio municipal y el memorial 'Xermolos de Paz e Liberdade'.

Vista panorámica de la antigua cárcel provincial Patricia G. Fraga

En la cárcel, cuenta el informe, se "desempeñó un papel crucial en la represión franquista" como uno de los recintos de mayor capacidad de Galicia y donde "sufrieron reclusión, torturas, aplicación de ley de fugas e incluso la muerte muchos de los defensores de los valores democráticos, víctimas de odio y persecución".

Cerca de la Torre de Hércules está la pequeña península de Punta Herminia que, con su continuación en el Campo da Rata, fue el espacio de fusilamiento de los presos y también donde fueron abatidos numerosos paseados, explica el informe municipal. Allí también se instaló en 1994 el monumento 'Menhires pola paz' de Manolo Paz, que mezcla varias simbologías para convertirse "en un símbolo de paz universal" en un lugar "en el que se derramó injustamente tanta sangre". Obra de Isaac Díaz Pardo es el 'Monumento aos fusilados da Guerra Civil', inaugurado en 2001 en memoria de las víctimas de la dictadura franquista ejecutadas en ese lugar.

En 2010 fue inaugurado en la avenida de Navarra el monumento 'Xermolos de paz e liberdade', un memorial para recordar a las víctimas de la represión. El informe incluye también el cementerio municipal, en el que en 1981 fue colocada una placa en la que se lee la inscripción: "A la memoria de los muertos en defensa de la libertad. Julio 1936 Noviembre 1975. En lembranza dos mortos en defensa da liberdade. Erixido por suscripción popular".

Todos ellos, concluye el informe, generan "un espacio en el que los sublevados franquistas sembraron una geografía del terror, con representaciones reales de espanto y horror, convirtiendo una hermosa tierra, límite del Océano, en una inmensa tragedia regada con sangre inocente y mártir en una época de la que ya no nos queremos olvidar, porque el tiempo, y la actual democracia, han anulados todos sus secretos".

Sobre la Casa Cornide, situada en la calle Damas, 25, se define como un palacete del siglo XVIII y que sigue siendo propiedad de los herederos de Franco. "Junto con el Pazo de Meirás, es un símbolo muy claro del poder de la dictadura del General Franco. Representa un claro ejemplo de las prácticas de la dictadura y de cómo lo público y privado se confunden en un régimen ausente de libertades y derechos", explica el Ayuntamiento en su solicitud, que añade que "es verdad que el matrimonio Franco-Polo se instaló en otras casas para pasar sus vacaciones, arrastrando consigo una tupida red de influencias, relaciones y favores, pero estos dos edificios demuestran, tanto por el proceso llevado a cabo para su entrega, como en las posteriores actuaciones que en ellos se llevaron a cabo durante años, como entendía la dictadura la no distinción entre lo público y lo privado. La anulación de las libertades públicas conlleva también la aprobación de una creciente discrecionalidad en la ejecución del poder del Estado, en este caso del mayor poder del Estado que era el dictador".

Por último, el Ayuntamiento solicita el reconocimiento para la Casa Museo Casares Quiroga (Panaderas, 12), que perteneció a la familia de Santiago Casares Quiroga, líder republicano coruñés que llegó a ser jefe del Consejo de Ministros en el período del Frente Popular. "Esta casa y sus moradores están íntimamente vinculados a la defensa de los valores democráticos desde que en ella se instaló Santiago Casares Paz, que tenía el cargo de concejal elegido por el partido republicano de A Coruña y fue alcalde de la ciudad durante un breve período de tiempo en el año 1917.

Casa Museo Casares Quiroga @ConcellodaCoruña

Su hijo, Santiago Casares Quiroga, heredó estos valores y los defendió durante toda su actividad política, tanto desde su puesto de concejal republicano en su ciudad como en el ejercicio de los cargos ministeriales que desempeñó en la Segunda República. Para la ciudadanía coruñesa, la Casa Casares es uno de los máximos referentes de la represión y de la barbarie cometidas polos franquistas, símbolo durante décadas del expolio de que fue objeto, tanto la casa como sus bienes inmuebles", cuenta el informe, que recuerda que la familia nunca pudo volver a su hogar, ya que Santiago y su esposa fallecieron en el exilio en Francia, su hija Esther y su nieta, del mismo nombre, tuvieron que vivir dos décadas en A Coruña en libertad vigilada, y su otra hija, la actriz María Casares, tuvo que rehacer su vida en el exilio galo.