Ane Odriozola, en A Coruña Patricia G. Fraga

Tras varias novelas de corte histórico, la escritora guipuzcoana Ane Odriozola da el salto al siglo XXI con una novela en la que aborda el papel de los jurados populares, una historia que invita a reflexionar sobre si un ciudadano de a pie tiene las condiciones para decidir sobre el futuro de una persona.

Se trata de 'Veredicto' (NdeNovela), un libro que presentará este jueves en la librería Lume, aunque antes analiza su cambio de registro novelístico, el papel del jurado popular o la mediatización de los casos judiciales.

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‘Veredicto’ nace de una conversación con alguien que había sido miembro de un jurado popular.

Yo vengo del thriller histórico, tengo escritas cinco novelas históricas, y me apetecía cambiar. Quería algo distinto, el thriller histórico ya estaba dominado, había que ir a por otra cosa. Soy muy de thriller, quería una historia contemporánea, pero no sabía muy bien de qué estilo quería que fuera. Y una compañera del Ayuntamiento de Mondragón, yo trabajo en la oficina de atención al ciudadano, así como de pasada que ella había sido miembro de un jurado popular. A mí me llama la atención, le pido que me cuente su experiencia. Porque es verdad que según me está explicando, me doy cuenta de lo poco que sabía yo de los juicios con jurado popular. Me interesó muchísimo el tema y esa fue la semilla. Ahí me doy cuenta de lo mucho que me interesa y de lo poco que sé y me pongo en marcha para enterarme de todo.

El proceso de documentación ha tenido que ser extenso. ¿Ha tenido que ver juicios o hablar con gente que ha formado parte de jurados populares?

Lo primero que hicimos fue buscar a ver si había algún juicio con jurado popular, porque son públicos, cualquiera puede ir, te sientas y lo ves. Una cosa era que ella me explicara, pero verlo es distinto. Antes de decidir si la iba a escribir o no, lo primero que hice fue ir a un juicio con jurado popular. Seguí el caso en la prensa, me empapé bien, bien, bien, bien. Y ahí ya pensé que sí, que tenía que escribir la novela. Pero, claro, los historiadores que me habían echado una mano hasta ahora no me podían ayudar porque sabían lo mismo que yo (ríe). Entonces empecé a buscar gente que me pudiera ayudar y tuve mucha suerte, tuve la ayuda de la Guardia Municipal de Donosti, un ex oficial de criminalística de la Ertzaintza, que justo fue el que llevó la investigación del juicio al que yo asistí y el fiscal de ese mismo juicio. Con ellos tres he podido documentarme, yo les iba diciendo cómo era lo que tenía en la cabeza y ellos me iban diciendo, pues esto puede ser o esto no puede ser. Y luego el fiscal se leyó la novela para que no hubiera ningún error judicial.

Todo este proceso tiene que valer también para reflexionar. ¿Las personas de a pie somos quien de juzgar a una persona?

Pues ya de antes me parecía que no, pero, ya te digo que era un tema en el que no me había metido de lleno. Y ahora, que es algo que he visto, he estudiado, he leído... cada vez estoy más convencida de que no. Yo pienso que no. Después de escribir ‘Veredicto’, estoy más convencida de que debía existir la figura del jurado profesional, no popular. Igual que te preparas para ser fiscal o te preparas para ser juez, pues que hubiera gente que se preparara para ser jurado.

A lo largo de la novela va dejando claro que los prejuicios y lo que sabemos de esas personas, o lo que no sabemos, influye a la hora de tomar esa decisión.

Desde el momento en el que un juicio con nueve personas puede tener un veredicto, pero si cambias esas nueve personas, el veredicto puede ser distinto... claro que los prejuicios influyen y la mochila que lleve cada uno influye muchísimo. Y para hacerlo más evidente, lo que quise es que fuera, el de la novela, un juicio muy mediático, porque en los juicios mediáticos todavía se ve más. En los juicios mediáticos se da una contradicción muy grande, que es que los mismos miembros del jurado llegan al juicio y lo primero que escuchan es que deben juzgar solo con lo que ven y escuchan dentro de la sala. Pero claro, si el juicio es muy mediático y llevamos en casa meses en la radio, en redes, en las noticias, escuchando todas clase de información, ¿cómo es posible llegar allí, que borres todo, que resetees y que digas venga solo voy a atender a lo que me digan aquí? Es imposible. Entonces, bueno, es algo que queda evidente en la trama de 'Veredicto'.

A lo largo de la novela surge también otro caso que tiene influencia, que es el de este asesino del barrio de Gross. ¿Es algo completamente ficticio o también surge de algún punto de la realidad?

No, es algo ficticio. El asesino de Gros no existió nunca, afortunadamente, (ríe) pero quise que todavía fuera más mediático de esa manera. Mi juicio es mediático porque el acusado, Lander Foronda, es el hijo de uno de los hombres más odiado en esos momentos de San Sebastián. ¿Por qué? Pues se sabe en la novela por qué es el más odiado (ríe). Entonces, una persona así tan conocida en Donosti y tan conocida por los chanchullos que tiene su padre, nadie le otorga el beneficio de la duda y es como: de tal palo tal astilla, el hijo de este señor solo puede ser culpable. Ya por eso es mediático, pero si encima la abogada de la defensa sigue una línea de defensa en la que dice: "bueno, ¿pero estamos seguros de que ha sido Lander o esto ha podido ser obra de un asesino en serie que mató hace 16 años y al que nunca han atrapado? Pues imagínate la que se lía ahí por parte de los periodistas cuando empieza a sacar pruebas de que ha podido ser perfectamente el asesino de Gros. Entonces, eso se viene arriba y ya es mediático no, lo siguiente (ríe).

Decía al principio que ha sido un salto el pasar de la novela histórica al thriller. ¿Ha supuesto un reto más grande de lo que quizá se planteaba cuando empezó?

No, porque al final thriller ya escribía, o sea, el tipo de novela, los giros y cómo meter la intriga, cómo ir soltando la información, no toda de golpe, dosificando y demás, eso ha sido igual. Lo que ha cambiado ha sido la parte de documentación. En vez de documentarme de cómo se vive en el siglo XVI, pues ahora me ha tocado documentarme de cómo es un proceso judicial. Pero una vez que controlas tanto la ambientación del siglo XVI o cualquier otro tema, como en este caso el judicial, yo creo que las pautas que hay que seguir para escribir un thriller son parecidas, tanto en la histórica como en la actual.

En vez de documentarme de cómo se vive en el siglo XVI, pues ahora me ha tocado documentarme de cómo es un proceso judicial Ane Odriozola

Y a la hora de concebir a los personajes, ¿cambia algo?

Cambia que te tienes que poner en situación, no es lo mismo ponerse en la situación de una mujer que vive en el siglo XVI, que ha sido violada, ha sido vejada y se quiere vengar de todos los que le han hecho pasarlas canutas, que ponerte en la piel de una persona que es miembro de un jurado popular y tiene que decidir y está llena de dudas. Pero bueno, es como todo, si te metes en el personaje y te metes en la historia, yo creo que no es tan distinto.

Y el público, ¿cómo ha visto el cambio?

Me daba un poco de miedo porque mis lectores están acostumbrados a un tipo de novela y lo que les he traído ahora es totalmente distinto. Pero las reseñas están siendo buenísimas. Las opiniones son de que se nota que lo he escrito yo porque la manera de escribir es exactamente igual, lo que pasa es que les llevo a otro mundo completamente distinto. Entonces están muy contentos, además dicen: "A ver con la siguiente con qué nos sorprende", es cómo, "bueno, si has escrito tú, pues nos lo leemos".

Precisamente, mirando al futuro, ¿va a seguir por esta línea o volverá a la novela histórica?

Pues esa era mi duda, porque, ¿qué hago? sigo con lo judicial, vuelvo a lo histórico… Seguir con lo judicial me parecía un poco peligroso sin saber si ‘Veredicto’ iba a gustar o no, pero volver a lo histórico tampoco me apetecía porque si esto gustaba... Entonces, estoy escribiendo una novela que va a tener las dos partes, que va a tener dos líneas temporales. En una de ellas está Karmele Beltrán, la periodista de ‘Veredicto’, investigando, apareciendo unos cadáveres en una bodega de txakoli y por eso el que me haya conocido con ‘Veredicto’ me va a reconocer perfectamente, porque me llevo a un personaje de ‘Veredicto’ a la siguiente novela. Y la segunda línea temporal ya va a ser histórica, no siglo XVI, pero sí siglo XX, años 50, 60, 70, 80, de esa familia del mundo del txakoli. Entonces, quien me conoce de mis históricas me va a reconocer en esa parte.