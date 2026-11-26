Presentación 'Do mar á terra' en O Parrote

La plataforma de O Parrote se convirtió este jueves en un espacio donde descubrir la calidad de los productos ecológicos de Galicia a través de la unión de los sabores 'Do mar á terra'. Un programa impulsado por el Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega), en colaboración con Solochefs Asesoría Gastronómica, que fue presentado este mediodía en un acto en La Potera by Nacosta que combinó la divulgación y las creaciones culinarias para demostrar sus posibilidades en cocina.

El programa 'Do mar á terra, producto ecolóxico' comenzó con una experiencia piloto en el puerto de A Coruña, donde se presentó una embarcación como aula divulgativa sobre la producción ecológica y, posteriormente, se dio paso a una degustación de productos.

Hasta la ciudad se desplazó la conselleira de Mar, Marta Villaverde, quien ensalzó la riqueza gastronómica de Galicia y sus posibilidades para acercar estos alimentos a los ciudadanos. "Son produtos recoñecidos internacionalmente e un dos símbolos da nosa Galicia Calidade. E a gastronomía é, probablemente, o vehículo máis amable, directo e eficaz para educar”.

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En función de los resultados, el Craega prevé extender la iniciativa en 2027 mediante una ruta itinerante por los puertos gallegos, dando continuidad a las acciones divulgativas desarrolladas el pasado año en los campus universitarios de las siete ciudades gallegas.

Beneficios para la salud

Villaverde aprovechó la ocasión para recordar la importancia de incorporar estos productos a la alimentación diaria y citó dos razones de peso: los beneficios para la salud y la contribución a la economía del tejido productivo primario.

En este sentido, destacó la labor de todo el sector y ensalzó, en concreto, el papel de Craega en la certificación de los productos ecológicos y el control para que los productos lleguen con todas las garantías al consumidor final.

También en las cestas

El presidente de Craega, Francisco López Valladares, recordó que este es un buen momento para incorporar estos productos a las cestas y comidas de Navidad, al igual que lo hizo el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado.

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"Hai que pelear todos xuntos para volver a aumentar o consumo de produtos do mar e da pesca", animó Fernández Prado, quien recordó la suerte de tener producto fresco y de proximidad en la Lonja todos los días.