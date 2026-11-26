Las luces de Navidad colocadas en los Cantones Patricia G. Fraga

La Navidad de A Coruña brillará en todas las calles de la ciudad a partir del 4 de diciembre. Pese a que el montaje de los ornamentos lleva ejecutándose desde hace semanas, todavía quedan zonas en las que no se ha desvelado la sorpresa. En total, según fuentes municipales, el Ayuntamiento distribuirá 2,8 millones de luces led en todos los barrios, además de 504 arcos de luces. Serán cien kilómetros de cable eléctrico por toda la ciudad.

Entre los elementos novedosos este año destacan arañas, techos de luz y figuras varias. La instalación, confirman estas fuentes, todavía no ha terminado, y es que faltan figuras y luces en zonas como la calle Real y Riego de Agua, además del Obelisco y otros puntos de la ciudad.

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El montaje completo de la Navidad en A Coruña concluirá la semana que viene, a las puertas del gran encendido, para el cual todavía no se conoce quién será el encargado de accionar el botón que alumbre las calles.

María Pita se convertirá en el gran epicentro de las fiestas, y es que se transformará, a partir del 4 de diciembre, en la plaza de la Navidad. En ella habrá, además del gran árbol que ya la preside, puestos de hostelería y dos atracciones: un tren Polar Express y un carrusel clásico.

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Trece establecimientos participarán en el espacio gastronómico. La plaza de Navidad de María Pita contará con cinco puestos hosteleros, en los que trece negocios se alternarán en tres turnos: el primero de diez días y otros dos de catorce. La oferta gastronómica combinará propuestas dulces y saladas, con repostería artesanal, roscón de Reyes, panettones, turrones, galletas, churros con chocolate, gofres y otros dulces tradicionales de Navidad. También habrá bocadillos de salchicha, focaccias, falafel, tablas de embutidos, cafés y diferentes bebidas.

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Propuestas

Entre las propuestas de repostería estarán Habaziro, liderada por el pastelero Pablo Morales, con una reinterpretación de los dulces tradicionales de Navidad; Pan y Canela, con elaboraciones propias de pastelería artesanal; y Vanessa Bakery, especializada en cookies. La oferta dulce se completará con Don Churro y Churrería Marineda, con diferentes variedades de churros y chocolate caliente, y Endulzarte, que ofrecerá palomitas, algodón de azúcar, golosinas y gofres.

En el apartado de propuestas saladas participarán Begoña Perritos, con diferentes variedades de perritos calientes y patatas; Bottega Italiana, con focaccias y sobremesas italianas como el tiramisú de Navidad y el pandoro con mascarpone; y El Almacén, con vinos, gildas y tablas de embutidos. También estarán presentes El Invernadero, con cafés, bebidas y dulces de Navidad; Qkinhas, con perritos calientes, galletas, café, matcha y tortas; Skoll, con cerveza artesana, aguamiel y bollos preñados; y Pastelería Palestina.