Captura de pantalla del cortometraje 'Lache' de Virginia Curiá

Virginia Curiá se encuentra "muy expectante" con la primera presentación al público adulto del cortometraje animado 'Lache', este jueves 26 (20.45 horas)en Los Cantones y "muy orgullosa" de competir con los otros cortometrajes seleccionados para la XXV edición de los premios Mestre Mateo, que se entregarán en A Coruña en febrero de 2027.

'Lache', producido por Algarabía Animación, con la dirección de Virginia Curiá, guion de Tomás Conde Rodríguez y música de Gastón Rodríguez, en tan solo nueve minutos logra captar la atención del público adolescente sobre un tema tan polémico como actual: la creación en un instituto de secundaria de falsos desnudos con aplicaciones de IA que se distribuyen a través de las redes sociales.

Estrenado el pasado 5 de noviembre en el IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, para Curiá fue muy gratificante la acogida que 'Lache' tuvo entre el público adolescente. "Muchos de esos chicos no comprenden que están haciendo algo malo porque lo ven como un juego", comenta a la vez que alerta sobre la importancia de dar a los jóvenes recursos para saber cómo actuar frente a una situación similar.

"Ante un hecho como este, todos terminan siendo víctimas; quien crea las imágenes, quien las difunde, la persona expuesta y las familias de todos", de ahí la importancia de educar al respecto, explica la directora que anteriormente había incursionado en temas de esta índole con el cortometraje 'El mismo'.

Con el apoyo de la Xunta de Galicia, la productora espera poder llevar la proyección del corto -acompañado con una guía docente que ha preparado la productora- a la mayor cantidad posible de institutos de la comunidad, para concienciar y educar de una manera divertida sobre el tema.

'El mismo'

Con motivo de la conmemoración, este jueves 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la productora ha hecho una invitación para recordar su corto de 2025 'El mismo'. La pieza, que trata una de las caras más duras de la violencia de género, está disponible en la web del canal Cosmo.

"El mismo" trata una de las caras más duras de la violencia de género. Se puede ver en la web del canal Cosmo. En este caso, el cortometraje está dirigido al público adulto.