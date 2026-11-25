parte del edificio de San Andrés 88 rehabilitado por Citanias para la Xunta Citanias

La constructora Citanias ha mostrado este miércoles la fachada del histórico edificio de San Andrés, 88, que ha rehabilitado para la Xunta. Así, la constructora ha retirado la lona que durante los últimos meses ha cubierto la fachada del inmueble.

El edificio, construido a finales del siglo XIX, está siendo rehabilitado para la Xunta de Galicia, a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), dentro del programa Rexurbe. La actuación permitirá crear cuatro viviendas de alquiler social, cuya entrega está prevista durante el primer trimestre de 2027.

Aspecto de la fachada completa Citanias

El descubrimiento de la fachada permite apreciar desde la calle el avance de una rehabilitación que busca conservar la identidad arquitectónica del inmueble y adaptarlo a las actuales necesidades residenciales, explican desde Citanias.

Entre sus elementos más característicos destacan las galerías de la fachada, estrechamente vinculadas a la arquitectura tradicional coruñesa y a la imagen urbana de esta zona de la ciudad.

Entre sus elementos más característicos destacan las galerías de la fachada

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Los trabajos continúan desarrollándose en el interior del edificio y en los diferentes elementos pendientes de ejecución hasta completar su transformación y puesta en servicio. La constructora asegura que la actuación presenta además las particularidades propias de trabajar sobre una edificación histórica "situada en un entorno urbano consolidado, donde la ejecución requiere una planificación especialmente cuidadosa y una adaptación constante a las características existentes".

La pasada semana la Xunta ya mostró cómo está quedando el interior, durante una visita realizada por la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue.