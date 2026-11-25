Tinho y la Orquesta Gaos inauguraron la Navidad en Marineda City Quintana

Tinho anunció este miércoles las fechas de su nueva gira, que incluirá un concierto en A Coruña el próximo día 5 de marzo en la sala Maré. Las entradas se pondrán a la venta el jueves día 26 de noviembre a partir de las doce de la mañana a través de la página web de @bailafm

El cantante apuntaba en sus redes sociales: "Me hace mucha ilusión por fin veros a todos cantando mis canciones en vuestras ciudades".

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La gira 'El Tren 2027' comienza el 4 de marzo en Valladolid, después llegará el concierto en A Coruña el día 5 y seguirá por Valencia, el día 10; Murcia, el 11; Barcelona, el 6 de abril, Bilbao, el 9 de abril y Madrid el 10 de abril.

Tinho

El músico coruñés Martín Yáñez, conocido popularmente como Tinho, logró el tercer puesto en la última edición del televisivo programa ‘Operación Triunfo’. Ahora presenta su primer disco, ‘El tren’. Recientemente fue el protagonista del encendido del alumbrado en Marineda City, donde interpretó temas como ‘Beautiful things’, que lo lanzó a la fama en el talent show televisivo y una versión de uno de los temas más conocidos del musical ‘Los miserables’, ‘Bring him home’.