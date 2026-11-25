Rosa Rodríguez, con su libro 'Palacios en el aire' Javier Alborés

Es Rosa Rodríguez, pero en A Coruña es más conocida como la coruñesa Rosa, campeona de Pasapalabra. Tras su triunfo en el programa televisivo ahora da el salto al mundo editorial para contar en un libro cómo ha sido su vida desde que decidió participar en el concurso. En 'Palacios en el aire', Rosa Rodríguez cuenta su historia y de paso da las claves que le permitieron ir haciendo frente a los retos de su vida.

¿En qué momento decidió que quería contar su historia en un libro y cuándo empezó a darle forma a 'Palacios en el aire'?

Tanto durante el proceso de preparación y participación como luego, obviamente, a raíz de la consecución de bote, percibí que había mucha curiosidad por cómo se prepara uno, cómo se estudia, cómo se aguanta desde el punto de vista psicológico un recorrido tan largo e incierto… y eso hizo que me planteara que tal vez mi historia tuviera algo que aportar. Quizás en el pasado no me habría atrevido, pero, dado que a mí todo lo que aprendí durante estos últimos años me transformó tan profundamente, sentí que compartir esos aprendizajes podía ser útil para otras personas.

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¿Por qué eligió ese título? ¿Qué representan los palacios mentales y qué relación tienen con su experiencia en Pasapalabra?

El título juega con el concepto de los palacios mentales, una de las técnicas que utilizaba para memorizar términos para el concurso (y que explico con más detalle en el propio libro), y, también, con la idea de que durante años yo construí esos “palacios” sobre una base que era etérea y para muchos podía parecer no tener sustento en la realidad. Es decir, solo era un sueño y encima muy difícil. Pero fue el soñar lo que me permitió encontrarme a mí misma y una felicidad inmensa a lo largo del recorrido.

¿Qué parte de su historia tenía más ganas de contar y por qué?

Había varias vertientes que creía que podía valer la pena compartir y de ahí nace la estructura del libro. Por una parte, las técnicas de aprendizaje, que pueden ser útiles para personas que afronten no solo un reto de estudio, sino en general cualquier proceso de aprendizaje. Por otra parte, el lado más psicológico, las reflexiones que me llevaron a tomar determinadas decisiones, los diferentes momentos por los que uno pasa… Para mí, todo lo que viví fue un proceso de transformación personal a partir de la determinación de que quería aprender. Quería compartir esto porque creo que, en la actualidad, nos centramos mucho en las historias de “éxito” o en la consecución de objetivos, pero, al menos en mi experiencia, la felicidad se puede encontrar durante el camino. Y quería poner el foco en esto. Por todo esto es un libro que combina la historia personal con la divulgación.

En la actualidad, nos centramos mucho en las historias de “éxito” o en la consecución de objetivos, pero, al menos en mi experiencia, la felicidad se puede encontrar durante el camino

¿Cómo ha sido volver la vista atrás y poner por escrito una etapa que cambió su vida? ¿Ha descubierto algo nuevo sobre usted misma al recordar todo lo que vivió?

El proceso de escritura fue emotivo, intenso, y requirió mucho trabajo de reflexión e introspección. Fue de gran ayuda para procesar todo lo que había vivido y pensar en qué había significado realmente. Me llevó a descubrir cosas nuevas sobre mí y sobre mi personalidad, mi manera de ver el mundo y de relacionarme con él.

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Durante la preparación para Pasapalabra, llegó a dedicar prácticamente toda su vida al concurso. ¿Hubo algún momento en el que dudó o se planteó dejarlo?

Hubo momentos de dudas, por supuesto. Hablo de ello en el libro, y me parece importante también tratar estos temas. Creo que la parte psicológica, cómo se enfrenta uno a situaciones de incerteza es tan interesante como los métodos que se utilizan para alcanzar el objetivo que uno se ha planteado.

A lo largo de ese proceso convivieron la disciplina, el entusiasmo, el miedo y las obsesiones. ¿Qué fue lo más difícil de gestionar a nivel personal y emocional?

Lo más complicado es lidiar y gestionar las propias emociones, los miedos, las inseguridades que surgen de la propia mente de uno. También es complicado, a veces, estar en paz con aquellas cosas que se escapan de nuestro control. Porque uno puede poner todo de sí para alcanzar aquello con lo que sueña, pero a veces la imposibilidad de conseguirlo viene condicionado por factores externos. Por eso a mí me parece importante enfatizar la importancia del sueño como medio y no como fin. Si nos obsesionamos solo con lo que queremos alcanzar, nos olvidamos del presente y las frustraciones son mayores.

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¿Qué ha aprendido de aquella experiencia sobre la memoria y la capacidad de afrontar retos? ¿Cuáles de las principales herramientas que utilizó durante su preparación que recomendaría a otras personas?

Mi manera de afrontar un reto de estudio fue totalmente nueva y diferente a como lo había hecho hasta aquel momento. La herramienta más curiosa en cuanto a memorización que utilicé fue la de los palacios mentales, pero para aprender, no solo memorizar, sino aprender en general, el ponerse a prueba constantemente, el ser constante y paciente… Todo ello está relacionado con las técnicas que descubrí y que relato en el libro.

La herramienta más curiosa en cuanto a memorización que utilicé fue la de los palacios mentales, pero para aprender, no solo memorizar, sino aprender en general, el ponerse a prueba constantemente, el ser constante y paciente…

Después de conseguir el bote, ¿cómo fue volver a la normalidad y dejar atrás un objetivo que había ocupado tantos años de su vida?

Al inicio hubo unos meses de mucha adrenalina generada por la atención y los compromisos mediáticos. Luego, cuando por fin todo volvió a la calma, llegó el momento de procesar todo, volverse hacia dentro y lidiar con el sentimiento de vació que implica el cierre de una etapa tan importante. Escribir este libro me ayudó mucho en todo ello.

Desde que ganó Pasapalabra hasta ahora, ¿qué otros retos se ha propuesto y qué nuevos objetivos le gustaría alcanzar?

Por el momento, escribir este libro ha sido ya un reto y un trabajo no menor. Ahora, quiero disfrutar del presente sin la presión de tener que pensar en el futuro. Paso a paso y día a día, como he aprendido durante los últimos años.

'Palacios en el aire' llega a las librerías. ¿Qué espera que sientan los lectores al conocer su historia y qué le haría especial ilusión que se llevasen del libro?

Además de los aprendizajes relacionados con las técnicas que comparto, me gustaría que se quedasen con la historia de descubrimiento personal que hay detrás, que vino determinada no por la victoria, sino por el camino previo y hasta el concurso. Todo ello fue a causa de atreverme a seguir mi instinto, aquello que mi corazón me decía que era para mí. No quiero de ninguna manera que suene frívolo y, sobre todo, no quiero que se perciba como una historia de “si quieres, puedes con todo” porque no se trata de eso. Pero ojalá se transmita que a veces, incluso aunque no se pueda, lo que hay detrás y todo lo que implica el intentarlo ya conlleva consigo una gran satisfacción. No he querido escribir un libro sobre ganar. Quería escribir algo sobre soñar y la importancia de trabajar, construir y aprender.