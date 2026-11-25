Prezero recurre la sanción impuesta por el Ayuntamiento de A Coruña por el conflicto de la basura de 2024
El Gobierno local se personará en el procedimiento ordinario promovido por la adjudicataria del servicio
El Ayuntamiento de A Coruña se personará, tras aprobarlo en Junta de Gobierno local este miércoles, en el procedimiento ordinario promovido por Prezero, empresa adjudicataria de la recogida de basura, que recurrió la sanción de casi 129.000 euros impuesta por el conflicto de la basura de 2024.
La multa impuesta por el Ayuntamiento, de 128.955 euros, se debe a la "deficiente prestación del servicio" en verano de hace dos años, cuando se vivió el último conflicto laboral en la empresa.
La alcaldesa, Inés Rey, llegó a decretar la emergencia sanitaria por la huelga y contrató a la empresa Valoriza para retirar los desperdicios que no recogía la concesionaria, Prezero. Fue el 8 de agosto de 2024, tras 46 días de protesta, cuando la huelga se desconvocó, convirtiéndose en la más larga que ha protagonizado el servicio de recogida de basuras, y una de las más prolongadas de la ciudad.