Basura acumulada durante la huelga de 2024 El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de A Coruña se personará, tras aprobarlo en Junta de Gobierno local este miércoles, en el procedimiento ordinario promovido por Prezero, empresa adjudicataria de la recogida de basura, que recurrió la sanción de casi 129.000 euros impuesta por el conflicto de la basura de 2024.

La multa impuesta por el Ayuntamiento, de 128.955 euros, se debe a la "deficiente prestación del servicio" en verano de hace dos años, cuando se vivió el último conflicto laboral en la empresa.

La alcaldesa, Inés Rey, llegó a decretar la emergencia sanitaria por la huelga y contrató a la empresa Valoriza para retirar los desperdicios que no recogía la concesionaria, Prezero. Fue el 8 de agosto de 2024, tras 46 días de protesta, cuando la huelga se desconvocó, convirtiéndose en la más larga que ha protagonizado el servicio de recogida de basuras, y una de las más prolongadas de la ciudad.