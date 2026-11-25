Dos cirujanos, en una operación en el Chuac Archivo El Ideal Gallego

El Chuac ha alcanzado un nuevo hito con el trasplante de corazón número 1.000, una cifra que llega 35 años después de que se iniciase el programa en 1991. Aquel 5 de abril, cuando aún no existía ni Google y todavía el Coliseum no había abierto sus puertas, los doctores Alberto Juffé y Gonzalo Pradas realizaron el primer injerto de este tipo en Galicia a un vecino de A Coruña de 60 años. Casi cuatro décadas después, aquella intervención pionera se ha convertido en algo tan normal como extraordinario, con un millar de intervenciones de este tipo realizadas en A Coruña.

"Una cifra así puede no parecer muy importante, pero nos sitúa en la élite mundial. Estamos entre los 50 hospitales del mundo que han realizado 1.000 trasplantes de corazón y, en España, somos el tercero", celebra el coordinador de trasplantes del Chuac, Fernando Mosteiro.

No obstante, el corazón es el órgano que "menos" se trasplanta cada año, en gran parte debido a la falta de donantes suficientes. "Este sigue siendo el gran reto. Es verdad que actualmente hay dispositivos en el mercado, como las máquinas ex vivo, que nos permiten mantener el corazón en las mejores condiciones posibles, pero aún así, el gran déficit es el número de órganos que tenemos disponibles", explica Mosteiro.

¿Por qué? Habitualmente los órganos que suelen ser válidos son los abdominales, como el hígado o el riñón. Pero el corazón, como sucede con el pulmón, es "más exquisito". "Por encima de los 60 años, la vida futura que le queda a este órgano no tiene suficientes garantías para poder hacer un trasplante", lamenta el coordinador, que destaca que la donanción en asistolia ha permido aumentar en gran medida la actividad trasplantadora cardíaca.

Cada vez más receptores

Los avances en estos 35 años de actividad han cambiado por completo el panorama del trasplante cardíaco. Las mejoras en las técnicas quirúrgicas y en los fármacos han permitido elevar la superviviencia de los pacientes, que en el Chuac se sitúa "por encima de la media nacional".

Pero esta evolución también tiene otra consecuencia: el aumento de la espera. Como sucede con otras especialidades, ahora hay pacientes que pueden ser trasplantados en circunstancias que antes se calificaban de imposibles. Sin ir más lejos, recientemente el Chuac abrió la puerta al trasplante para pacientes con amiloidosis, una enfermedad que afecta al corazón por el depósito de proteínas anómalas en este órgano.

Son buenas noticias que, además, sitúan al Chuac como pionero en muchos avances a lo largo de estos años, pero curiosamente mientras en otras patologías se van reduciendo el número de pacientes, en trasplante de corazón aumentan.

Mosteiro pone como ejemplo el caso del hígado: "Cuando salieron los fármacos antirretrovirales de acción directa frente a la hepatitis C, la lista de trasplante hepático cayó drásticamente en España. Pero en el cardíaco está sucediendo lo contrario".

A medida que se aumentan las patologías que pueden optar a esta vía, suben los posibles receptores, aunque Mosteiro destaca que en corazón la lista de espera no es demasiado grande: "Sería inasumible tener a 100 personas esperando".

La curva de aprendizaje

Por ello, el gran campo de batalla es conseguir más donantes, ya que, en lo que a técnica se refiere, está más que dominada. Mosteiro pone de ejemplo un anuncio de televisión que decía que se necesitan 10.000 horas para tener experiencia. El Chuac lleva más de 300.000 en estos 35 años.

El trasplante número 1.000, que se realizó el pasado mes de septiembre, no dejó de ser una operación rutinaria, pero supuso todo un logro para el Chuac, referente en Cardiología a nivel nacional y el cuarto hospital del país con más actividad trasplantadora.

El corazón número 1.000 ya late lejos de este Hospital, pues el paciente fue dado de alta tras la intervención y actualmente se encuentra en su domicilio con una evolución satisfactoria.

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Este trasplante no fue el único realizado ese día. También se llevaron a cabo dos injertos de riñón y otro de hígado, engrosando así la lista de trasplantes, que camina hacia un nuevo récord en 2026.

En el año anterior, el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña cerró 2025 con cifras históricas en donación y trasplantes de órganos. Con 313 intervenciones, casi una al día, y 51 donaciones, solo por detrás de Vall d’Hebron de Barcelona, La Fe de Valencia y el 12 de Octubre de Madrid.

En lo que va de 2026, el Chuac ya lleva 253 trasplantes, a solo 60 del récord que ostenta 2025. De ellos, 131 son injertos de riñón, 49 de hígado, 47 de pulmón, 21 de corazón y cinco de páncreas.

Esta labor no sería posible sin la implicación de los equipos que forman cirujanos cardíacos y cardiólogos; cirujanos torácicos y neumólogos; cirujanos generales y hepatólogos; urólogos y nefrológos, así como anestesistas. Sin olvidar tampoco al personal que trabaja en las unidades de reanimación y cuidados intensivos, enfermería y otros servicios generales del Chuac.

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Desde el Hospital destacan también la colaboración de la familias de los donantes, puesto que el trasplante es el único avance científico que no se puede realizar sin la solidaridad de los ciudadanos.