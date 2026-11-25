Esta Navidad en A Coruña habrá para elegir. Al menos en lo que se refiere a las atracciones infantiles, que se repartirán en tres puntos de la ciudad: la plaza de María Pita, el muelle de Calvo Sotelo y los jardines de Méndez Núñez. En este último lugar ha comenzado este miércoles la instalación de las atracciones de feria, que está previsto que empiecen a funcionar el mismo día que se enciendan las luces navideñas en la ciudad, el viernes 4 de diciembre.

El puerto de A Coruña convertirá una nave en desuso del muelle de Calvo Sotelo en una pista de hielo Más información

Los operarios se afanaban este miércoles por la mañana en ir descargando los elementos que conformarán la zona de atracciones de los jardines, donde una de las estrellas volverán a ser las camas elásticas.

Un carrusel clásico y un tren Polar Express serán las dos únicas atracciones en María Pita esta Navidad Más información

Esta semana se ha conocido también la oferta que habrá en el puerto de A Coruña, con la instalación de PortoVivo en una nave en desuso del muelle de Calvo Sotelo. Allí habrá pista de hielo, food truck y atracciones como un boomerang, saltamontes, dragón coches de choque o camas elásticas, además de casetas de juego con tiro y tómbolas.

PortoVivo tendrá pista de hielo, atracciones y puestos de comida

También en María Pita, donde está terminando la instalación del gran mercado central de la Navidad coruñesa, habrá dos atracciones este año: un carrusel clásico y un tren Polar Express.