María Pita, el Puerto y ahora Méndez Núñez: A Coruña ya suma su tercera zona de atracciones de Navidad
Los operarios han iniciado la instalación de los juegos infantiles
Esta Navidad en A Coruña habrá para elegir. Al menos en lo que se refiere a las atracciones infantiles, que se repartirán en tres puntos de la ciudad: la plaza de María Pita, el muelle de Calvo Sotelo y los jardines de Méndez Núñez. En este último lugar ha comenzado este miércoles la instalación de las atracciones de feria, que está previsto que empiecen a funcionar el mismo día que se enciendan las luces navideñas en la ciudad, el viernes 4 de diciembre.
Los operarios se afanaban este miércoles por la mañana en ir descargando los elementos que conformarán la zona de atracciones de los jardines, donde una de las estrellas volverán a ser las camas elásticas.
Esta semana se ha conocido también la oferta que habrá en el puerto de A Coruña, con la instalación de PortoVivo en una nave en desuso del muelle de Calvo Sotelo. Allí habrá pista de hielo, food truck y atracciones como un boomerang, saltamontes, dragón coches de choque o camas elásticas, además de casetas de juego con tiro y tómbolas.
PortoVivo tendrá pista de hielo, atracciones y puestos de comida
También en María Pita, donde está terminando la instalación del gran mercado central de la Navidad coruñesa, habrá dos atracciones este año: un carrusel clásico y un tren Polar Express.