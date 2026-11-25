La Luna del Castor asoma tras un edificio de A Coruña Quintana

La borrasca que entre este martes y la mañana de este miércoles azotó A Coruña casi impide ver uno de los momentos astronómicos del año en la ciudad. Sin embargo, finalmente, la Luna del Castor consiguió imponerse.

La luna de día deslumbra en el cielo de A Coruña este sábado Más información

¿Y qué es la Luna del Castor? Se trata de una superluna que coincide con la mayor aproximación orbital del satélite a la Tierra. Precisamente esta cercanía es la que permite ver mucho más grande y brillante la luna en el cielo nocturno. En medio de las nubes de los chaparrones que dejó el temporal en la noche de este martes al miércoles, se pudo ver en varios momentos la esfera asomándose en A Coruña.

Una Luna de sangre y un eclipse parcial de Sol, antesala del evento astronómico del siglo en A Coruña Más información

A este fenómeno se le denomina 'Luna del Castor' por las leyendas de pueblos americanos que la relacionaban con el momento en que estos animales almacenaban su comida antes de hibernar durante el invierno. Así, los cazadores solían colocar sus trampas en esta época de noviembre para hacerse con las codiciadas pieles de los castores.

Este 24 de noviembre la luna alcanzó su fase llena, convirtiéndose en la antesala del trío de superlunas del que se podrá disfrutar en España -si las nubes lo permiten- hasta el finales de enero de 2027.

La Luna del Castor se sumará en trío a las próximas Luna Fría y Luna del Lobo

El 24 de diciembre, en plena Nochebuena, se volverá a dar este fenómeno de cercanía con la conocida como 'Luna Fría', mientras que el 22 de enero será el momento de la 'Luna del Lobo'.

Se cerrará así una etapa en la que el satélite de la Tierra estará más cerca y brillará mucho más, mostrando un espectáculo celeste que adornará los cielos también de A Coruña y su área, si es que las borrascas se ponen de acuerdo para dejar lugar a la poderosa imagen.