El público del Coliseum durante el anuncio de la cancelación del concierto de Raphael Quintana

El pasado sábado, Raphael dio un pequeño susto a sus seguidores al tener que cancelar su actuación en el Coliseum de A Coruña momentos antes de que diese comienzo. “Sintiéndolo mucho, por una indisposición del artista no se podrá llevar a cabo el concierto”, se decía desde megafonía mientras se trasladaba al artista de Linares al hospital, donde pasó la noche tras sufrir un pequeño "malestar".

En la mañana del domingo, recibía el alta y mandaba un mensaje a sus seguidores: "Quiero transmitiros tranquilidad y deciros que estoy bien", aseguraba, al tiempo que decía que tras las revisiones médicas, "todo está bien" y procedía a pedir disculpas por no dar el concierto en el multiusos herculino.

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Ahora, según asegura el medio 20minutos su familia le habría pedido bajar el ritmo de conciertos y reducir su número. Hace dos años, el de Linares sufrió un linfoma cerebral que lo apartó de los escenarios una temporada, sin embargo, ha vuelto y, como es habitual en él, se sigue dejando la piel en los conciertos. "Por aquel entonces ya se habló de ponerle solo dos conciertos a la semana y a él, que se desvive en cada concierto y se deja la piel, le pareció poco, pero lo aceptó. Ahora tiene que esforzarse menos", aseguran fuentes de la familia al citado medio.

Raphael siempre ha tenido claro que se debe a su público, al que sigue brindando actuaciones a sus 83 años. Hace dos años, antes de su último concierto en A Coruña y poco antes de sufrir el linfoma, el de Linares reflexionaba sobre la clave de su éxito después de tantas décadas de trayectoria y, pese a confesar que no sabía cuál era esa receta, sí que tenía clara una cosa: "Lo único que yo tengo que estar siempre es fenomenal, tengo la obligación de que la gente salga diciendo 'cómo está el tío de voz', esa es mi obligación".