Obras del Nuevo Chuac en la zona de Curramontes Germán Barreiros

El Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) ya ha publicado la fecha en la que se procederá a la formalización de las actas de expropiación de los terrenos para la construcción del Nuevo Chuac y sus accesos. Será justo antes de final de año, el 30 de diciembre.

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El pasado mes de octubre, la Axencia Galega de Infraestruturas inició el trámite de la información pública del proyecto relativo a expropiaciones por la ampliación del complejo hospitalario universitario de A Coruña, es decir, de los bienes y derechos afectados por el proyecto de interés autonómico (PIA) del Nuevo Chuac en el ámbito de Pedralonga. Este fue expuesto a información pública durante un mes y ahora llega el momento de ejecutar de forma oficial estas expropiaciones.

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El acto será el 30 de diciembre

El 26 de octubre la Xunta declaró la utilidad pública y urgente de los bienes y derechos afectados por la expropiación, que lleva a que el próximo 30 de diciembre, a las 11.00 horas, en el Servicio Provincial de A Coruña se realice el acto de formalización de las actas de ocupación.