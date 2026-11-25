La expropiación oficial de los terrenos del Nuevo Chuac ya tiene fecha
El ámbito afectado es el de la zona de Pedralonga
El Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) ya ha publicado la fecha en la que se procederá a la formalización de las actas de expropiación de los terrenos para la construcción del Nuevo Chuac y sus accesos. Será justo antes de final de año, el 30 de diciembre.
El pasado mes de octubre, la Axencia Galega de Infraestruturas inició el trámite de la información pública del proyecto relativo a expropiaciones por la ampliación del complejo hospitalario universitario de A Coruña, es decir, de los bienes y derechos afectados por el proyecto de interés autonómico (PIA) del Nuevo Chuac en el ámbito de Pedralonga. Este fue expuesto a información pública durante un mes y ahora llega el momento de ejecutar de forma oficial estas expropiaciones.
El acto será el 30 de diciembre
El 26 de octubre la Xunta declaró la utilidad pública y urgente de los bienes y derechos afectados por la expropiación, que lleva a que el próximo 30 de diciembre, a las 11.00 horas, en el Servicio Provincial de A Coruña se realice el acto de formalización de las actas de ocupación.