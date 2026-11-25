Farolas encendidas en el Paseo Marítimo de A Coruña Quintana

Hace siglos, la colosal tarea de poner en pie un idioma era cosa del pueblo llano y de los poetas. La gente de a pie agarraba una lengua —por ejemplo, el latín— y la moldeaba a su antojo hasta crear un habla del trinque. A los académicos no les hacía ninguna gracia aquella deturpación de sus clásicos, pero nadie les hacía caso y la gente seguía a lo suyo. Con una mano construían un lenguaje y, con la otra, levantaban una catedral. Así eran los gigantes cotidianos de la Edad Media. Luego, llegaban los poetas y redondeaban la faena descoyuntando las palabras hasta encontrarles usos que nadie había soñado antes.

Eran otros tiempos, tan caóticos y gremiales como dichosos. Ahora, para nuestra desgracia, los idiomas han sido domesticados por los Gobiernos y las grandes corporaciones. Lo llaman modernización, pero yo creo que se trata de una de las variantes más logradas del humorismo contemporáneo. En ese mundo imaginario, las empresas no ejecutan despidos: solo hay desvinculaciones, ajustes de plantilla o reestructuraciones de talento. Tampoco hay barrenderos. Son operarios de la gestión de los residuos sólidos urbanos. Y nada de viajantes. Qué antigualla. Los comerciales de las bodegas van por ahí con su tarjeta de wine ambassador. Aún hay clases.

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Lo que daría por ver la cara que ponía mi admirado G. K. Chesterton, uno de los escritores más grandes —en todos los sentidos— de la historia de la literatura, cuando uno de estos profesionales del eufemismo tratase de convencerlo de que lo suyo no era obesidad.

—Usted lo que tiene es un cuerpo no normativo.

—Qué va, hombre, yo estoy gordo.

—¿Pero no se siente oprimido por la norma?

—Yo solo me siento oprimido en el tren de Beaconsfield cuando va hasta los topes.

Desde que le han quitado la lengua a la gente corriente para entregársela a los puritanos y a los funcionarios —perdón por la redundancia—, no paramos de escuchar voces nuevas que suenan a viejas, porque no tienen la vidilla que insuflaban los hablantes a cada palabra que nacía entre sus manos.

Uno de los más tristes engendros verbales acuñados por esta secta de escribanos es el de «contaminación lumínica». ¿Pero cómo demonios va a contaminar la luz? La luz, primero con la instalación del gas y luego ya de la electricidad, acabó de civilizar las grandes capitales.

Hasta hace poco, esto de la iluminación pública nos parecía una bendición, e incluso hubo una época en que los caciques compraban los votos de los vecinos con la promesa de un poste de luz. Qué tiempos. Han conseguido que añoremos aquellos chanchullos al imponer por decreto el nuevo oscurantismo de dejar las ciudades en penumbra para no perturbar el sueño de las estrellas y los pájaros. Nadie más fan que yo de las estrellas y los pájaros, pero también me declaro fan de la humanidad y reivindico el derecho a caminar por la ciudad sin tener que encender la linterna del móvil para orientarme como si estuviese perdido en medio de la jungla. Hay noches en que nuestras urbes se ponen tan respetuosas con el medio ambiente que acabas comiéndote la farola que te debía alumbrar porque no la ves venir en medio de las tinieblas de la modernidad.

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Aunque este ecologismo es de quita y pon. Los mismos que nos tienen a oscuras el resto del año compiten estas semanas entre ellos por ver quién le enchufa más megavatios a su alumbrado navideño. Y no señalo a nadie —de pequeñito me enseñaron que está muy feo—, pero hay municipios que tienen varias centrales nucleares remando al unísono para alimentar sus bombillas. ¿No podríamos ahorrar ahora un poco de este despiporre eléctrico para alumbrar esas largas noches de invierno en que nos obligan a ir a tientas en busca del portal?

Alguien debería apiadarse de nuestros políticos y explicarles que colgar doce millones de leds de los balcones de tu ciudad no te convierte en el alcalde con más luces del orbe. Y, sobre todo, algún alma cándida debería aclarar a nuestros amados líderes que la línea que separa las lumbreras de los iluminados es delgadísima.