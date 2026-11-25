La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se sumó este miércoles al homenaje a las víctimas de violencia de género en el Frontón Municipal de Riazor, donde se llevó a cabo la creación de un lazo humano de apoyo. Todo ello en el marco del 25-N y en un año en el que 47 mujeres han sido asesinadas por violencia machista. En declaraciones a los medios, la regidora se mostró tajante con lo que considera "terrorismo doméstico": "La violencia machista es una lacra social, es una cuestión de Estado, como también lo es la violencia vicaria".

Más de 1.300 mujeres "han sido asesinadas desde que hay registros de violencia de género, en el año 2003. Detrás de cada cifra hay hijos, hijas, padres, hermanos, amigos, una ausencia y una esperanza de vida truncada, además de una desgracia que no podemos obviar", dijo.

Por todo ello, la alcaldesa quiso mandar dos mensajes este 25-N. El primero, a las mujeres víctimas de violencia de género. "Quiero decirles que no están solas, que estamos a su lado, desde el ámbito municipal desplegamos una batería de medidas, recursos e infraestructuras para que puedan salir de esa pesadilla, para cuidarlas y acompañarlas y que pierdan el miedo a denunciar y contar esa realidad social", señaló, al tiempo que instó a todas ellas a apoyarse en las instituciones, porque "es nuestra obligación protegerlas".

El segundo mensaje estuvo dirigido a Vox y al PP. "Esta lacra social es una realidad. Parece una obviedad, pero hay que decirlo alto y claro. Hay que decirlo el domingo en las urnas, porque hay partidos políticos, concretamente Vox, que niegan la existencia de la violencia de género, que consideran que es una cuestión de carácter ideológico". Pero "tan grave como lo de Vox", añadió, "es lo del PP": "Un partido que ha decidido que la igualdad no está entre sus prioridades, que los derechos de las mujeres son renunciables y que, además de cuestionar el derecho al aborto y la eutanasia, se abrazan a la ultraderecha negacionista para negar también la existencia de la violencia de género, para decirnos con orgullo que van a suprimir el Ministerio de Igualdad y para todo aquello que todavía tienen oculto y esperemos que nunca sepamos".

Rey, por lo tanto, advirtió de que "todavía estamos a tiempo de evitar esa involución y esos recortes y esa negación del terrorismo doméstico. Seamos conscientes de lo que nos jugamos el domingo, más allá de cuestiones de partidos, es cuestión de derechos humanos. Hay que posicionarse claramente: o se está con los agresores, o con las víctimas. Nosotros lo tenemos claro, estamos con las mujeres.