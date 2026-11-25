Dos vecinos curiosean en uno de los puntos instalados por los universitarios en los alrededores de Las Conchiñas Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001 los estudiantes coruñeses seguían con sus protestas en contra de la Ley Orgánica de Universidades; hace 50 años, en 1976, el equipo femenino de hockey sala se proclamó campeón provincial en los campeonatos organizados por la Federación Gallega; hace 75 años, en 1951, la lotería nacional dejó una serie del primer premio en la ciudad y hace cien años, en 1926, una operación de urgencia acabó con un parto doble en la Casa de Socorro.

Portada de El Ideal Gallego del 25 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | Cientos de ciudadanos firman en contra de la reforma universitaria

Un macroconcierto en contra de la LOU se convirtió en el punto de encuntro de los universitarios coruñeses. Centenares de simpatizantes con las protestas no quisieron perder la oportunidad de mostrar su rechazo a la Ley Orgánica de Universidades. Con media hora de retraso los grupos que respondieron a la llamada solidaria comenzaron a calentar los ánimos de todos los asistentes en el anfiteatro del parque de Santa Margarita. Las consignas entre canción y canción se convirtieron en hilo conductor de todas las actuaciones.

La jornada también estuvo marcada por la recogida de firmas en la calle Barcelona. Los alumnos buscan rúbricas para remitírselas al Defensor del Pueblo.

Portada de El Ideal Gallego del 25 de noviembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | El equipo femenino de Betanzos de hockey sala, subcampeón provincial

Recientemente han finalizado los Campeonatos Provinciales de Hockey Sala organizados por la Federación Gallega. en este campeonato han intervenido los equipos masculinos, femeninos y juveniles del Centro de Formación Profesional de Betanzos como únicos representantes de Betanzos y su comarca.

La verdadera y agradable sorpresa la dieron las muchachas del equipo femenino, las cuales, entrenadas por Pedro Carro (hijo), lograron nada menos que el segundo puesto detrás del campeonísimo Santa Lucía, hoy Club del Mar, que ha sido varias veces campeón de España y que este año es un serio aspirante al título. Sin duda alguna es un gran éxito para las muchachas brigantinas y para el Centro de Formación Profesional.

Portada de El Ideal Gallego del 25 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | La Lotería Nacional deja una serie del primer premio en La Coruña

Esta vez ha sido en la Administración que regenta la Viuda de Astrady, donde se vendió el número premiado con el “gordo” de la Lotería Nacional, además, en la misma casa se despacharon el anterior y posterior, y la centena del número premiado, por lo que han correspondido a nuestra ciudad doscientas once mil pesetas.

Fueron devueltos por las revendedoras por ser, tanto el 10.004 como los restantes números “muy feos”, que nadie quería comprar. Como caso anecdótico, nos cuentan el referente a una pareja de novios que, pese a las negativas de la parte femenina, compró dos décimos diciendo que si les tocaba se casarían. Con los ocho mil duros de premio ya pueden hacer la boda.

Portada de El Ideal Gallego del 25 de noviembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Parto doble sorpresa en la Casa de Socorro de La Coruña

En la madrugada de ayer llegó a la Casa de Socorro un automóvil conduciendo a una joven de 23 años gravemente enferma. Reconocida por el médico de guardia resultó que la indisposición tenía por causa anormalidades de gestación, pues se hallaba en el octavo mes de embarazo y se hacía necesario practicarle una operación quirúrgica.

Pocos momentos después entre el citado facultativo de gaurdia, el médico del mismo establecimiento le hicieron a la enferma con toda felicidad y éxito la operación “Cesárea”, extrayéndoles dos hermosos niños que disfrutan de perfecta salud.

La enferma, dentro de la gravedad de su estado, se encuentra relativamente bien, quedando ocupando una cama en la sala de Maternidad.