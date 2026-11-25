Debbie Ayo, de Freedonia, durante un concierto

La banda madrileña de soul Freedonia regresa a A Coruña este viernes 27 para dar un nuevo concierto en el Museo de Estrella Galicia (Mega), para el que prometen “soul del bueno”.

Su vocalista, Debbie Ayo, asegura que será “una fiesta”, “somos nueve musicazos que subimos al escenario y vamos a poner a todo el mundo a bailar y a gozar, se pueden esperar una fiesta soulera”, apunta entre risas.

En los últimos años, A Coruña es una parada obligada cuando se lanzan a la carretera. Y creen que el amor es recíproco. “Queremos ir a Coruña y Coruña nos quiere a nosotros, es recíproco este amor”, comenta mientras se deshace en elogios hacia el público herculino: “Es muy agradecido, nos acoge con los brazos súper abiertos, les mola mogollón el soul, cuando iba creciendo jamás me imaginé que en Coruña hubiese tan buen recibimiento para el soul”, asegura Ayo. “La verdad, la gente allí tiene muy buen gusto musical, o sea, no es que el resto de géneros musicales no sean válidos, pero es como que, de repente, hay una especie de gusto musical bastante curadito, les gusta la música buena”, comenta la vocalista de Freedonia, que reconoce que en otros lugares de España también son muy bien recibidos, pero en Galicia, y concretamente en la urbe herculina, ese cariño es quizá mayor: “Estamos encantados de estar ahí”.

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Además de una “fiesta soulera”, asegura que será “una noche mágica”, gracias a que banda y público estarán más cerca de lo habitual. Pero también porque traen alguna “sorpresita” en el repertorio. La última visita se enmarcaba en la publicación de ‘Cheap love’, pero ahora tienen algún que otro tema nuevo.

“Tenemos alguno que no hemos sacado todavía en plataformas, ni en físico tampoco, bastante molón y todavía no lo habéis escuchado, pero creo que va a hacer que la gente diga ‘Madre mía esta canción, ¿por qué no puedo dejar de bailar?’”, apunta riendo sobre esa sorpresa de la que, durante la conversación, se le escapa el título, ‘Run’: “Vaya, ya te lo he dicho, no quería”, reconoce sin aguantar las carcajadas.

Lo dice mientras apunta a que, dentro de una suerte de proceso de reorganización que está viviendo la banda, están planteando cómo se presentarán los temas que están naciendo. “La intención, ahora mismo, es hacer mogollón de temas para luego curar un poco el repertorio y ver qué cosas podemos juntar o ver si los singles que sacamos los podemos meter en un recopilatorio, como un álbum, pero todo eso aún está por determinar, ahora lo que nos mueve es crear, crear, crear y crear cosas molonas”, comenta Ayo.