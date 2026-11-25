El número 46 de San Andrés Javier Alborés

La solicitud y posterior concesión de licencias en San Andrés desde que la vía fue reurbanizada no cesa. El interés de nuevos emprendedores, ya sea en locales comerciales u hosteleros, ha crecido desde que la calle inauguró su nueva imagen, en febrero de 2025. Pero también el sector turístico refuerza su apuesta por el nuevo San Andrés.

Si ya está en marcha la obra para el nuevo apartahotel en el número 45-47, ahora se suma un nuevo alojamiento para acoger a visitantes. La Junta de Gobierno local dio luz verde este miércoles a la licencia de cambio de uso del número 46, que pasará de residencial a acoger apartamentos turísticos.

Todo ello tras haber obtenido el visto bueno de la Xunta. La oferta turística, no obstante, no se queda ahí. En el número 56 de la vía está proyectado, desde 2018, un establecimiento hotelero de cuatro estrellas.

El más avanzado es el del futuro apartahotel situado frente a la Iglesia Castrense. Los inmuebles, que ya obtuvieron previamente la licencia para su unión funcional, poseen un total de seis plantas, con una fachada exterior hacia la calle San Andrés y otra fachada hacia el patio interior. El programa funcional, según la empresa encargada del proyecto, Esférica Inversiones, incluye dieciséis unidades alojativas, distribuidas en habitaciones individuales, dobles y apartamentos completos.

San Andrés acoge ya varios negocios hoteleros: el Maycar (de dos estrellas), junto a la plaza de Pontevedra, o el Nido (de una sola estrella) a escasos metros del otro lado de la calle.