Encendido navideño en Elviña, en 2025 Carlota Blanco

Los placeros del mercado de Elviña invitan a todos los coruñeses a acudir, este sábado, 28 de noviembre, a su gran fiesta navideña. La Asociación de Mulleres Colleiteiras dará el pistoletazo de salida al tradicional encendido de luces, que en esta ocasión también contará con música en vivo de la mano de las pandereteiras de la Asociación Cultural Malante.

El gran encendido será a las 10.30 horas. A lo largo de la mañana también habrá cuentacuentos y un taller infantil de coronas y flores navideñas. Además, habrá sorteo de vales de descuento para las compras en la plaza de abastos.

Unos días después, el próximo viernes, 4 de diciembre, tendrá lugar el gran encendido de todas las calles de A Coruña.