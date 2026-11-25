Ultraligera, en una imagen promocional

Uno de los grupos en auge del panorama musical español inicia nueva gira por todo el país y A Coruña estará incluida. El tour 'Lapsus' de Ultraligera recalará en el Coliseum el próximo 7 de mayo de 2027.

La banda, que viene de dar una veintena de conciertos en alguno de los recintos y festivales más importantes de España, como el SonRías Baixas, iniciará en 2027 una nueva gira que también parará en el Navarra Arena, en Miribilla (Bilbao), en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza o en el Movistar Arena, por partida triple.

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No será la primera vez que se enfrenten al público coruñés, ya que el año pasado formaron parte del cartel del Recorda Fest. Ahora, para la cita en el Coliseum, las entradas se pondrán a la venta el martes 1 de diciembre a través de las plataformas Ataquilla y FeverUp.

'Lapsus' es el nombre del segundo disco de la formación, que verá la luz este viernes 27 de noviembre y del que han ido publicando avances estos últimos meses, como 'Cuando todo vaya mal' o 'Tu problema', entre otros. Este jueves, como antesala a la publicación del disco, Ultraligera brindará un nuevo adelanto, llamado 'Yugular'.

Esta gira nacional llega tras ser reconocidos como artistas rock revelación en premios como los Odeón y tras una gira por Latinoamérica en la que presentaron su potente directo en países como Colombia, México, Chile o Argentina.