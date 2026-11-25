Eduardo Vasco Jesús Ugalde

El ciclo 'Xenial. Antigo. Moderno' vuelve este jueves 26 al Museo de Belas Artes para seguir honrando el legado de Ramón del Valle-Inclán. En esta ocasión, la conferencia la impartirá el director del Teatro Español de Madrid, Eduardo Vasco, bajo el título de 'Luces de bohemia na escena española'.

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¿Qué abordará en la charla?

Vamos a hablar sobre la obra de Ramón del Valle Inclán 'Luces de bohemia' y su trayectoria sobre las tablas desde el año de su publicación hasta nuestros días. Es una historia que cuenta cómo la profesión teatral ha ido asimilando esta gran obra a un repertorio posible en los escenarios para cada época.

No hace mucho dispuso de nuevo 'Luces de bohemia' en el Teatro Español. ¿Qué diría que tiene esta obra que sigue llenando y cautivando tanto tiempo después?

Es una gran obra que cuenta el periplo nocturno del poeta Max Estrella y su compañero Latino de Hispalis por las calles, los cafés, los ministerios y tantos otros lugares durante una noche madrileña de convulsión política y dramas sociales. Un retrato de España que todavía sigue siendo fiel y que nos interpela. Une la oportunidad de sus preguntas con la belleza de sus escenas.

¿Cuál diría que es el legado que ha dejado la obra en el teatro español?

'Luces de bohemia' plantea muchos problemas a la profesión teatral desde su aparición, ya que no existían, en aquella época, lenguajes escénicos adecuados para montarla. El gran reto teatral ha sido encontrar esos recursos y poder tratarla como una obra más del repertorio. Ha abierto caminos a muchas dramaturgias posteriores.

¿Cree que damos suficiente valor hoy en día a Valle-Inclán y su obra?

Nunca es suficiente. Valle Inclán es un autor que deberíamos tener siempre presente en ediciones, en los escenarios… Pero es cierto que hoy en día tenemos mucho más acceso que antaño a su obra y a todos los estudios sobre su poética. Hay que aprovechar esa facilidad para contagiar a las nuevas generaciones sobre la calidad de su obra y su propuesta de lenguaje.

Hablemos de su trayectoria, ¿cómo llega al Teatro Español?

Son muchos años de carrera. Me formé como actor, luego como director tanto en España como en Holanda, formé mis propias compañías, dirigí la Compañía Nacional de Teatro Clásico, he trabajado en muchos teatros maravillosos y he montado grandes autores con compañeros fantásticos… Supongo que es una mezcla entre formación, dedicación y suerte. El caso del Español, que es un teatro municipal, tiene que ver con el proyecto que el Ayuntamiento quería para ese espacio y lo que consideraban que yo podía aportar.

¿Y qué aportará de cara al próximo año?

Trabajar mucho con el equipo del Español. Entramos en un año en el que el que una gran parte de la programación se centra en la celebración del centenario de la generación del 27, con lo cual revisamos la dramaturgia de esa época y, con mucha pasión, nos centraremos en Federico García Lorca. Pero la programación es amplia y muy diversa; somos un teatro a la medida de una ciudad inquieta que siempre demanda teatro interesante y de calidad, y eso requiere mucho trabajo…