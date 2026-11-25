La Esquina de Pull&Bear, en la calle Ferrol Quintana

La moda en A Coruña comenzó este 2026 con la despedida de un rincón histórico. El Zara de Juan Flórez, el primero de la marca en todo el mundo, apagó la luz de su esquina con la avenida de Arteixo el pasado 30 de enero, después de cincuenta años atendiendo a los coruñeses. El adiós llegó de la mano de una nueva experiencia que todavía no había implantado la multinacional en la ciudad, el Zacaffé. Pero estos serían tan solo los dos primeros pasos de un año en el que cuatro tiendas de Inditex en el centro se reformaron para adaptarse a nuevos conceptos.

El Zara de Juan Flórez llevaba en funcionamiento desde el 9 de mayo de 1975, por lo que su cierre trajo consigo un coste sentimental para los ciudadanos. La decisión de cerrar, pese a que la tienda había estrenado una nueva estética meses atrás para conmemorar su cincuenta aniversario –con cafetería incluida– se debió a una cuestión de estrategia. El local, de unos 300 metros cuadrados, se quedaba pequeño en comparación con la superficie del resto de inmuebles de la marca.

Vinilos del Dia en el local del primer Zara de la historia, en Juan Fórez Patricia G. Fraga

A las pocas horas de bajar la verja de este Zara por última vez, en la ‘flagship store’ (tienda insignia) de la calle Compostela se estrenó la primera cafetería de la marca en la ciudad, el Zacaffé. El espacio, importado de otros establecimientos de la marca, pasó a ocupar el bajo del inmueble, con entrada por la plaza de Mina.

El Zacaffé de la ciudad se convirtió en la segunda cafetería de la firma en el territorio nacional

El Zacaffé de A Coruña se convirtió en la segunda cafetería de Zara en el territorio nacional. La experiencia previa se encontraba en el Zara Man de la calle Hermosilla, en Madrid, inaugurada a finales de 2024. Antes, el Zacaffé empezó a probarse en Dubái, París y Lisboa. Y aterrizó el año pasado en Japón (Tokio) y Corea (Seúl). A Coruña, de esta forma, se situó una vez más en el mapa internacional con la apertura de este local.

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Nuevos conceptos

En mayo cerraron las tiendas de Bershka y Stradivarius de la plaza de Lugo. La primera reabrió a mediados de julio, y la segunda, en junio. Ambas se reformaron de forma integral en un periodo corto para ofrecer una imagen adaptada a las últimas tendencia, con amplios espacios y para incorporar la última tecnología.

En resumen, ambos inmuebles se adaptaron a los nuevos formatos lanzados por la empresa, con un toque más minimalista y apostando por los grandes espacios. El 15 de julio tuvo lugar otro cierre temporal para acometer obras en su interior. También en la plaza de Lugo, la tienda de Oysho, en la esquina con la calle Betanzos, volvió a cesar su actividad provisionalmente para renovar su concepto tan solo un año y medio después de su última reforma, en diciembre de 2024.

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El pasado 8 de octubre inauguró su nueva estética, tras redefinir la experiencia de compra de sus clientes. El renovado espacio apuesta por la innovación técnica, el diseño y la sostenibilidad. El establecimiento, de aproximadamente 320 metros cuadrados de venta, se organiza en tres zonas diferenciadas. Las dos primeras están dedicadas a las colecciones y quedan conectadas por un pasillo en el que también se incorpora producto, creando una transición más natural entre ambas áreas. La tercera zona cuenta con un distribuidor que da acceso al área de pago y a los probadores. La intervención incorpora además un elevador para facilitar la conexión entre los distintos niveles del local y mejorar su accesibilidad.

Mientras, justo enfrente de Oysho, el local de Pull&Bear en la plaza de Lugo estaba cerrado al público desde el mes de agosto. Reabrió sus puertas el pasado 13 de noviembre, con una adaptación al nuevo concepto de la firma, que sigue la línea de tiendas como la de Manchester, con una estética minimalista y digitalizada, con mayor protagonismo de la madera y los acabados metálicos combinados con elementos industriales.

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Pese al ‘apagón’ temporal de Pull&Bear en el centro, la firma logró reinventarse, estrenando, el 17 de agosto, La Esquina, una ‘pop-up’ en la calle Ferrol dedicada a la ciudad. Numerosas colecciones y colaboraciones con firmas, artistas u hosteleros transformaron la tienda temporal cada semana.

La Esquina de Pull&Bear se despedirá este sábado, poco antes de la ‘pop-up’ navideña de Zara

Este lunes llegó el último capítulo de La Esquina, con una colección que transformó el espacio en una especie de museo de la firma. “La Esquina de Pull&Bear se despide con una colección dedicada a la historia de la marca, sus inicios y su evolución entre comunidad y moda. Una selección que pone en valor a todos aquellos que desde 1991 crearon, creyeron, eligieron y conservaron esas prendas que significaron algo en sus vidas”, reza el cartel exterior colocado en el escaparate del inmueble.

‘Edition ninety one’ es “una historia construida a partir de prendas que permanecieron en manos de quienes las eligieron y conservaron”. La colección estará disponible hasta el 28 de noviembre, día en que La Esquina dirá adiós a su corta historia en A Coruña. Pocos días después llegará la Navidad a Zara de la calle Compostela con su ‘pop up’ que, para muchos, supone el inicio de las fiestas.