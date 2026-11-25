Muelle de Calvo Sotelo Quintana

El mes de noviembre de hace cuatro años pasó a la historia de A Coruña como la fecha en la que el muelle de Calvo Sotelo, ubicado a la altura de la plaza de Ourense, abrió al público como parte del plan de la Autoridad Portuaria para albergar actividades ciudadanas en el puerto interior.

De este modo, continuó el proceso iniciado el año anterior, en 2021, con la apertura del muelle de Batería. Para ello, fue necesaria la adecuación de los espacios interiores del puerto, la reordenación de las zonas de aparcamiento, el desmantelamiento de los silos de Bunge y Oleosilos de Galicia y el derribo de la cantina.

Xeito Investments, dueña de las coruñesas Equipos Lagos y Pansogal: “Nuestra vocación es mantener empresas” Más información

Entre ambos espacios, se habilitaron cerca de 80.000 metros cuadrados de superficie que se pusieron a disposición de los coruñeses. Batería es el recinto que alberga las exposiciones de la Fundación MOP (Fundación Marta Ortega) y también se ha convertido en un referente de eventos de ocio. Ha albergado festivales como el Morriña, el Recorda, el Noroeste Estrella Galicia o el ciclo de conciertos Noites do Porto. También la instalación de una noria gigante o eventos gastronómicos como The Champions Burger.

Próxima actividad

Esta semana se hizo público que el contiguo muelle de Calvo Sotelo albergará una pista de hielo en una de las dos naves existentes. Diez atracciones, una pista de hielo y varios food trucks, además de churrería, chocolate caliente, castañas y algodón de azúcar, entre otros. El proyecto de PortoVivo desembarcará en el muelle de Calvo Sotelo en los próximos días, aunque la fecha oficial de apertura no ha sido anunciada todavía. El recinto estará abierto hasta el 31 de enero, aunque las atracciones de la explanada se despedirán antes, el día 10.

La nave que acogerá la pista de hielo mide 6.000 metros cuadrados y en su momento fue utilizada por Terminales Marítimos de Galicia (TMGA). Junto a ella existe otro recinto que en el pasado fue una antigua terminal refrigerada de fruta que mide 3.000 metros cuadrados. En la parte final del muelle, se ubica el mareógrafo, una estación permanente que mide y registra de forma continua las variaciones verticales del nivel del mar y las mareas. Forma parte de la red del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Servicio Permanente del Nivel Medio del Mar (PSMSL), aportando datos clave para oceanografía, geodesia y estudios sobre el cambio climático.

Al mismo tiempo que se realizan diversas actividades ciudadanas, este espacio mantiene su uso portuario, ya que allí atracan algunos cruceros (en jornadas que se registran escalas múltiples), remolcadores y diversos buques que buscan refugio.

Como muestra de su pasado industrial, el muelle de Calvo Sotelo y una parte del de Batería tienen antiguas estructuras utilizadas en años anteriores, como la rampa ro-ro de los ferris y los cuatro silos de Tudela Veguín.

Esta parte del puerto coruñés ya registra usos ciudadanos, mientras que el resto del recinto espera por el futuro que decidirá Coruña Marítima, el plan consensuado entre Ayuntamiento, Xunta y Estado para decidir sus futuros usos. Está previsto que antes de que acabe este año se conozca el ganador del concurso. Hay cinco finalistas.

La empresa ganadora deberá presentar en el verano de 2027 el Máster Plan y diferentes documentos complementarios, entre ellos la nueva Delimitación de Espacios y Usos Portuarios y la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOM).