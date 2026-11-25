La rotura de una tubería que transporta aguas residuales desde Arteixo hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Bens, en A Coruña, ha provocado este miércoles un fuerte vertido hasta desembocar en el mar. La cascada ha obligado a cerrar al público tanto la cala de Bens como la carretera entre Bens y Suevos.

La conducción de aguas rota se encuentra, indica el Gobierno local, en el punto en el que la Xunta llevó a cabo obras para ejecutar un nuevo colector desde Suevos hasta la Edar de Bens, incluyendo la conexión con el polígono de Morás.

Este diario se ha puesto en contacto con la Consellería de Medio Ambiente, pero todavía no hay respuesta oficial, aunque desde el Ayuntamiento de A Coruña aseguran que la Xunta lo solventará "de inmediato". En el lugar se encuentran operarios estudiando cómo acabar con el vertido.